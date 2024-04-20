У США проголосували за надання Україні важливої допомоги

Україна отримає пакет допомоги у розмірі 60,84 мільярда доларів.

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Палата представників підтримала надання Україні допомоги / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. Про це стало відомо із трансляції голосування в Палаті представників.

Початок голосування відбувся близько 20:30. Законопроект про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів в Палаті представників. "За" проголосували 310 конгресменів, проти - 112.

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. З них 23,2 млрд доларів залишаться в США, ними поповнять американські запаси. На дії американських сил у Східній Європі – 11,3 млрд, на закупівлю Україною озброєнь - 14млрд. Ще 26мільйонів доларів заплановано витратити на продовження нагляду й підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

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Також Україна отримає кредит на 7,85 мільярда доларів для прямої фінансової підтримки державного бюджету. Цей кредит може списати американський президент, проте тільки після виборів у США в листопаді 2024 року.

Крім цього, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак американський президент може відмовитися, якщо це загрожує національній безпеці США.

Далі законопроект відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його повинні передати на підпис президенту США Джон Байдену.

Водночас у Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США буде одразу ж після остаточного схвалення законопроекту.

Реакція президента України

Президент України подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям та спікеру Майку Джонсону за "рішення, яке зберігає правильний хід історії". Зеленський наголосив, що демократія і свобода мають велике значення у світіі і ніколи не зазнають поразки, доки США допомагають їх захищати.

"Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що схвалений законопроект є життєво важливим, оскільки допомагає запобігти поширенню війни та рятує тисячі життів. Він також зазначив, що це зробить народи України та США сильнішими.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - наголосив Зеленський.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Допомога Україні від США - деталі

Нагадаємо, Конгрес США декілька місяців не може проголосувати законопроєкт щодо подальшого фінансування військової допомоги Україні. У лютому Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами з питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

Нещодавно нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

17 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив дату голосування за військову допомогу Україні. За його словами, законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні винесуть на обговорення 20 квітня.

Також 20 квітня у США проголосували за законопроєкт №8038 про конфіскацію заморожених активів РФ для України. Закон набрав необхідну кількість голосів у Палаті представників США. "За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58.

Раніше президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

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