З'явилася реакція Байдена на публікацію проєкту допомоги Україні на $61 млрд

Американський президент негайно підпише документ, щойно він його отримає.

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Україна чекає схвалення нової допомоги вже довгий час / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Американський президент Джо Байден підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

На сайті Білого дому наголошується на необхідності якнайшвидшого ухвалення проєкту, оскільки Україна стикається з бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

"Я рішуче підтримую цей пакет. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з триваючими бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць", - цитує Байдена пресслужба його Адміністрації. відео дня

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Республіканці в Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спершу розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопроєкт Джо Байдена передбачає передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем, для стримування агресії з боку Китаю.

Палата представників має ухвалити пакет цього тижня, а Сенат має швидко наслідувати його приклад, йдеться у заяві Байдена.

"Я негайно підпишу цей закон, щоб послати світові сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану або Росії домогтися успіху", - підкреслив Байден.

Військова допомога США - опубліковано законопроєкт на 61 млрд доларів для України

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

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