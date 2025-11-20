Пост у соцмережі змінив життя жінки і приніс їй мільйонний виграш: подробиці

Сім'я планує зробити ремонт, вирушити в подорож та інвестувати частину коштів.

https://glavred.net/life/post-v-socseti-izmenil-zhizn-zhenshchiny-i-prines-ey-millionnyy-vyigrysh-podrobnosti-10717244.html Посилання скопійоване

Жінка виграла мільйон доларів у лотерею / колаж: Главред, фото: yahoo.com/news

Коротко:

Американка виграла мільйон доларів у лотерею Powerball

Свій виграшний квиток вона придбала в супермаркеті

Американка Деббі Тракерміллер займалася домашніми справами, коли випадково в новинному випуску повідомили про розіграш лотереї. Коли жінка зайшла в соцмережі, то не могла повірити - вона стала мільйонеркою.

Виявилося, що жінка вказала комбінацію у своєму лотерейному квитку, яка принесла їй мільйон доларів. Про це повідомляє оператор лотереї в штаті Пенсильванія.

відео дня

За словами жінки, вона іноді грає в лотерею Powerball, а того дня джекпот становив приблизно 400 мільйонів доларів. Свій виграшний квиток вона придбала в супермаркеті, і фактично забула про нього.

Коли пройшов розіграш, Деббі сиділа на кухні та мила посуд після приготування їжі. Саме тоді вона почула про розіграш і переможців.

"Я побачила повідомлення у Facebook від нашого місцевого телеканалу і подумала: "О, треба ж перевірити мій квиток!" - згадує Деббі. Я одразу покликала чоловіка! Стрибала від радості, а він повторював: "Дай хвилинку, знайду окуляри", - згадує жінка.

Її квиток збігся з п'ятьма білими кульками - 2-26-43-44-62 - але не з червоним Powerball 22. Після цього Деббі та чоловік поділилися радісною новиною з двома дорослими дітьми, пообіцявши, що частину виграшу витратять на погашення їхніх студентських кредитів.

"Ми любимо подорожувати і ходити на спортивні події. А наш улюблений футбольний клуб - Eagles, звісно!" - каже жінка.

Також сім'я планує зробити ремонт, вирушити в подорож та інвестувати частину коштів. Супермаркет Giant, де було куплено квиток, отримав бонус у 5 000 доларів.

Новини про летерейні виграші

Як повідомляв Главред, 28-річний чоловік розповів, що виграв лотерею, коли йому було майже 18 років, однак після отримання коштів він витратив ціле десятиліття на те, щоб "не робити нічого".

Жінка на ім'я Марія з Івано-Франківської області у свій день народження купила три лотерейні квитки. Один із них виявився виграшним. За словами пенсіонерки, вона відчувала, що має статися диво.

Ніколь Макріганніс із Ліверпуля, Велика Британія, могла виграти 3,6 млн фунтів стерлінгів у лотерею (понад 178 мільйонів гривень), однак стався прикрий збіг. Так би вона отримувала протягом 30 років по 10 тисяч фунтів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред