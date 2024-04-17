У Конгресі США оголосили про голосування за допомогу Україні: названо дату

Текст документу щодо фінансування військової допомоги Україні буде винесено на обговорення Палати представників уже в середу, 17 квітня, сказав Майкл Джонсон.

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Палата представників розгляне законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня - Джонсон / Колаж Главред, фото скріншот із відео, pixabay

Законопроект, спрямований на грошове забезпечення військової допомоги Україні, буде вже 17 квітня винесено на обговорення Палати представників. Голосування має відбутися в суботу ввечері, 20 квітня. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Як повідомляє CNN, Джонсон визначився зі своїми планами після того, як зіткнувся з серйозним тиском від прихильників жорсткої лінії. Таким чином, голосування з питання допомоги Україні відбудеться вже за 3 дні.

Кореспондент Білого дому Жакі Генріх також розповіла, що під час свого звернення до членів Палати Джонсон зробив заяву, згідно з якою Комітет з питань регламенту вже сьогодні оприлюднить тексти трьох законопроектів:

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Законопроєкт про фінансування інтересів національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі;

Законопроєкт про інтереси США в Індо-Тихоокеанському регіоні;

Фінансування військової допомоги Україні.

Допомога Україні буде в кредит?

У цитаті Джонсона йдеться про те, що законодавці також затвердять структуру кредитів і звітність у рамках реалізації фінансування трьох законопроектів.

"Після значної кількості відгуків та обговорень членів Комітету з правил Палати представників незабаром сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні й Україні, включно зі структурою кредитів для допомоги та вдосконаленою стратегією і підзвітністю", - сказав спікер Палати представників.

Допомога Україні від США - головні новини:

Сенат США ще в середині лютого підтримав законопроєкт, спрямований на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Згідно з текстом, Україні виділять понад 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги. Проте ініціатива застрягла в Палаті представників, де республіканці затримали розгляд документа через суперечки з демократами щодо ситуації на кордоні з Мексикою.

Президент Володимир Зеленський попередив: Україна програє війну, якщо Конгрес не вирішить питання фінансування військової допомоги. Через зволікання з боку американських законодавців Білий дім не може виділяти Київ, оскільки немає грошей для їхньої оплати.

Після атаки Ірану на Ізраїль в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що США можуть прискорити голосування за допомогу й Україні. Втім, наголошувалося, що незрозуміло, який саме законопроєкт про підтримку проголосують законодавці.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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