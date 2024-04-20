Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України

Законопроєкт підтримали 360 конгресменів, "проти" висловилися 58 конгресменів.

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У США проголосували за передачу Україні заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

У США проголосували за законопроєкт №8038 про конфіскацію заморожених активів РФ для України. Необхідну кількість голосів він набрав у Палаті представників США. Про це стало відомо під час засідання.

"За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58 конгресменів.

У США проголосували за передачу Україні заморожених активів РФ / фото: скріншот

Слід зазначити, що під юрисдикцію США підпадають лише 4-5 мільярди доларів із 300 мільярдів доларів.

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Законопроєкт передбачає, що у президента США з'являються повноваження застосовувати процедуру конфіскації суверенних активів із подальшим переданням у спеціальні фонди - Compensation Fund, Ukraine Support Fund. Також президент узгоджуватиме алгоритм передачі Україні активів із державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами.

Передбачається, що президент США має подати Конгресу звіт не пізніше, ніж через 90 днів після його ухвалення. У цьому звіті має зазначатися інформація про тих, хто внесений до санкційного списку.

Конфіскація російських активів - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на третьому році повномасштабного вторгнення Росії британські політики так і не змогли реалізувати ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України через відсутність достатніх підстав для таких дій. За даними Politico, експерти з санкцій і політичні аналітики вважають, що Велика Британія, можливо, ніколи не перейде до конфіскації російських грошей, оскільки політично це може бути неефективним.

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності західних партнерів передати Україні конфісковані російські активи.

Найімовірніше, доходи від заморожених активів Росії в країнах ЄС не будуть використані на фінансування озброєнь для України, а натомість спрямують на бюджет або на відновлення. Зміни в розгляді питання про використання цих заморожених $300 мільярдів російських активів очікуються після саміту Великої сімки, заявив радник глави Офісу президента України Владислав Власюк.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

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