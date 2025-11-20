Дружина Юрія Ткача похвалилася незвичайним талантом доньки

Стисло:
- Донька Юрія Ткача розвиває співочий талант
- Мама Лізи показала фрагмент з її виступу
Єдина донька Юрія та Вікторії Ткач росте вельми артистичною дівчинкою. Таланти 11-річної Лізи батьки всіляко підтримують.
Наприклад, нещодавно на сторінці Вікторії Ткач в Instagram з'явився ролик, як її донька виконує хіт Альони Омаргалієвої "Не п'яна - закохана". Ліза прекрасно володіє своїм голосом, і легко бере складні ноти - вокал дівчинки в коментарях викликав масу захоплення.
Дружина Юрія Ткача жартома підписала ролик: "11 років, а вже виправдовується... Такі вони, хіти сучасності". Сам артист написав, як сильно любить свою талановиту спадкоємицю.
Дивіться відео виступу Лізи Ткач з піснею Альони Омаргалієвої - "Не п'яна - закохана":
Про персону: Юрій Ткач
Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.
