У Симоньян випало волосся: що вона сказала

Путіністка Симоньян поскаржилася на те, що в неї випало волосся.

Маргарита Симоньян позбулася волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Симоньян полисіла

Що тепер вона збирається робити

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка форсує і підтримує терористичне вторгнення Росії в Україну, позбулася свого волосся.

Як пишуть російські пропагандисти, Симоньян вийшла на зв'язок і розповіла, що у неї випало волосся, тому вона не зможе вийти у своєму звичному вигляді в ефір.

Маргарита Симоньян / Скрін з відео: youtube.com

За її словами, вона тепер з'являтиметься в кадрі в перуках. "Волосся випало. Наступні випуски буду записувати в перуці. Але вона теж красива, начебто", - зізналася українофобка.

Раніше Главред повідомляв, що кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка-путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує інформувати росіян про перебіг свого онкологічного захворювання.

Також кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла про стан свого здоров'я. Вона зізналася, що перенесеної операції виявилося недостатньо для одужання, і хвороба перейшла на нову стадію.

Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Россия сегодня", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. Із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон ґрата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

