Україна отримає $61 млрд і ATACMS: у США опублікували законопроєкт про допомогу

Фінансування військової допомоги Україні буде на кредитній основі, підтримку покриватимуть, зокрема, і конфісковані активи країни-агресорки Росії.

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Президент США буде зобов'язаний надати Україні ATACMS, якщо це не буде загрожувати нацбезпеці Штатів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Американське видання The Hill опублікувало тексти всіх трьох документів, у яких розписано, як надаватиметься допомога союзникам.

Україна отримає 61 мільярд доларів на озброєння

Згідно із законопроектом, на фінансування військової допомоги Україні виділять 61 мільярд доларів. Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва.

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Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Допомога Україні буде надана в кредит

Військова підтримка Україні надаватиметься не на грантовій, а на кредитній основі.

За допомогу Україні заплатить і Росія

Передбачається, що частина кредиту на військову допомогу Україні може бути покрита грошима від конфіскованих активів РФ.

Президент США повинен буде дати ATACMS

У тексті законопроєкту зазначено, що президенту США пропонується передати Україні ракети ATACMS.

Як Україна повертатиме гроші?

Президенту США потрібно буде домовитися з Києвом щодо питання відшкодування кредитних коштів. Він матиме право списати до 50% боргу України, але не раніше 15 листопада 2024 року.

Україна отримає військову допомогу від США - головні новини:

Конгрес США декілька місяців не може проголосувати законопроєкт щодо подальшого фінансування військової допомоги Україні. У лютому Сенат, верхня палата, затвердила законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами з питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

В американській пресі після атаки Ірану на Ізраїль з'явилися відомості, що США можуть прискорити голосування за допомогу Україні. Утім, так і не було зрозуміло, який саме законопроєкт проголосують американські законодавці.

17 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив про дату голосування за військову допомогу Україні. За його словами, законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні буде винесено на обговорення. Голосувати всі три законопроекти будуть 20 квітня.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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