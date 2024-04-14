Атака на Ізраїль: США можуть прискорити голосування за допомогу Україні - ЗМІ

США можуть прийняти рішення про військову допомогу Ізраїлю через напад Ірану, ймовірно, що йдеться про законопроект, що передбачає 60 млрд доларів для України.

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США можуть проголосувати за пакет допомоги Україні вже наступного тижня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Андрій Єрмак

Керівництво республіканців у Палаті представників США анонсувало термінове голосування пакету підтрики для Ізраїлю через масований повітряний удар з боку Ірану. Водночас, це може бути той же законопроект, що передбачає військову допомогу для України в розмірі 60 млрд доларів. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що 13 квітня керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю для зміцнення його оборони.

"Атака Ірану викликала нові двопартійні заклики до ухвалення пакету іноземної допомоги", – пише видання.

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В той же час ще не відомо, за який законопроєктом проголосує Палата представників. Відомо, що допомога для Ізраїлю входить до пакету допомоги іноземним державам, в рамках якого військову допомогу мають отримати Україна та Тайвань. Цей законопроект вже тривалий час розглядається у Палаті представників.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль Палата представників наступного тижня відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка і замість цього розгляне законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягає до відповідальності Іран і його терористичних поплічників", - йдеться в заяві лідера більшості Стіва Скаліза

Скалізе сказав, що "більше деталей... буде надано згодом".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога США для України - напад Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль із використанням значної кількості БпЛА та ракет.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив гостру критику Конгресу США і особисто спікера Палати представників Майка Джонсона за затримку з рішенням щодо надання Україні військової допомоги.

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що серед американських конгресменів триває обговорення щодо форми майбутнього пакету військової допомоги для України. Він підкреслив необхідність досягнення консенсусу "в дуже складний час".

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