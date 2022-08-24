"Вона безневинна жертва війни": Папа Римський оскандалився заявою про вбивство Дугіної

Папа Римський оскандалився через заяву про смерть Дугіної / Reuters

Глава Католицької церкви Франциск відреагував на вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна і назвав її "невинною жертвою війни". Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський вирішив зробити таку заяву саме в День Незалежності України. Саме вторгнення РФ в Україну він назвав "божевіллям".

"Невинні платять за війну", - сказав Папа Римський.

Посол України у Ватикані розкритикував заяву Франциска у своєму Twitter. Він заявив, що цей виступ його розчарував.

"Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив задуматися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, насильника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер знаходиться на щиті війни", — написав посол.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

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