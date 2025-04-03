Гірше для Росії, ніж 5 стаття НАТО: названо найкращу гарантію безпеки для України

Мілітаризована Україна з двосторонніми договорами з різними країнами світу турбує Росію значно більше ніж членство в НАТО, зазначив аналітик.

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Загородній розповів, що турбує Росію найбільше / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Загородній:

Росію турбує не членство в НАТО, а існування України

Проблемою для Росії стане не Україна в паралізованому НАТО, а мілітаризована Україна

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що питання надання Україні гарантій безпеки відповідно до статті 5 НАТО, але без офіційного вступу до Альянсу, залишається відкритим. Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду оцінив реалістичність такого сценарію.

На його думку, головним викликом для Росії є не стільки членство України в НАТО, скільки саме її існування, особливо як мілітаризованої держави.

"Хіба росіянам стане складніше, якщо Україна буде в паралізованому НАТО, і їй ніхто не даватиме можливості розгортати війська проти Росії? Набагато більшою проблемою для Росії буде Україна, нехай і не член НАТО, але з двосторонніми договорами з різними країнами, ракетами дальністю 2-3 тисячі кілометрів, двома тисячами штук, які одним залпом знищать всю газотранспортну систему Росії", - сказав він.

Загородній також зазначає, що одним із ключових факторів є готовність України до застосування зброї. Він порівнює європейський оборонний союз із загальною армією НАТО, яка, наприклад, підпорядковується Німеччині. У такій моделі території Східної та Центральної Європи можуть розглядатися як поле бою.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній спрогнозував майбутнє НАТО, розповів про "нове НАТО" і роль України в ньому:

Однак, він підкреслює, що якщо рішення ухвалюватимуться безпосередньо в Україні чи Польщі, то стратегія зміниться – головним завданням стане недопущення війни на власній території, а бойові дії можуть бути перенесені на територію Росії, що відкриває можливості для превентивних ударів.

"Що тут гірше для Росії? Або зв'язане по руках, паралізоване НАТО, або живий союз рівних країн, які координують військову допомогу і готові прийти на фронт? Ось тільки протяжність лінії фронту тоді буде дві тисячі кілометрів - від Норвегії до Чорного моря. При всіх понтах росіян для них це все досить складно", - резюмував експерт.

Які країни стали членами НАТО і коли / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував заяву команди президента США Дональда Трампа про те, що питання надання Україні гарантій відповідно до 5-ї статті Статуту НАТО без офіційного вступу до Альянсу залишається відкритим.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що безпекові гарантії для України можуть включати дві складові: угоду зі США щодо мінеральних ресурсів та підтримку європейських країн.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессант наголосив, що гарантії безпеки Україні надаватимуть європейські держави, а не Сполучені Штати, і закликав президента Володимира Зеленського врахувати цей факт.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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