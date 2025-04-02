Російський співак витер соплі об прихильниць на концерті: епічне відео

Пузатий Олександр Сєров почистив свій ніс і витер його об прихильниць.

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Сєров витер носа об прихильниць / Фото скріншот Instagram/gordondmytro

Коротко:

Що витворив Сєров на концерті

Як відреагували шанувальниці

Російський співак Олександр Сєров, який фігурує в базі "Миротворець" через підтримку незаконної окупації Росією Криму і вже давно став затятим путіністом, засвітився на ганебному відео.

Відповідним відео поділився український журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instatgram. "Народжений в Україні, який став російським фашистом, колись хороший співак Олександр Сєров. Дивіться, що творить", - пише Гордон.

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Олександр Сєров - ще один зрадник України / / Фото Instagram/alexander_serov_official

Тим часом, на відео пузатий Сєров під час свого виступу смачно витирає свій ніс, а потім цією ж рукою тисне руки своїм прихильницям. Відео вийшло комічне, тим більше, що головною його зіркою є карикатурний Сєров.

Втім, прихильниці не звернули уваги на зоряні соплі та продовжили радісно тягнути руки до розповнілої зірки.

Олександр Сєров - ще один зрадник України / Фото Instagram/alexander_serov_official

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Зазначимо, що Сєров народився в селі Ковалівка Миколаївської області та закінчив Миколаївське музичне училище.

Раніше Главред писав про те, що російський співак Філіп Кіркоров потрапив у новий скандал і росіяни хочуть вигнати його зі сцени. Під час концерту любитель диктатора Путіна танцював і міняв вбрання прямо на сцені, але в один момент, коли йому подавали мікрофон стало зрозуміло, що грає запис пісні.

А також нещодавно Ані Лорак показала рідкісний знімок із мамою Жанною Ліньковою. Як повідомила Лорак, її мамі виповнилося 76 років, жінки на фото трималися за руки.

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Хто такий Олександр Сєров? Олександр Сєров - радянський і російський естрадний співак, аранжувальник, диригент, музикант-інструменталіст, композитор, музичний продюсер, поет. Народний артист Російської Федерації (2004), лауреат премії Ленінського комсомолу (1988).

19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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