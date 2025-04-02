Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

Коротко про подію:
- Польща передала Україні російського агента Кирила Молчанова
- Молчанов працював на ФСБ та СЗР, дискредитуючи Україну на міжнародній арені
Польща передала Україні російського агента, який входив до оточення українського олігарха Віктора Медведчука. Цю особу було затримано нещодавно в Мазовецькому воєводстві. Про це повідомляє польське видання PAP.
"Підозрюваних у злочинах, про які ми повідомляємо, депортують до Польщі. Наприклад, кілька тижнів тому з Боснії та Герцеговини депортували особу, що підозрюється в координації диверсій у Польщі, також громадянина Росії. І якщо ми маємо важливого для України громадянина України, ми його депортуємо назад. Це нормальна співпраця між правовими державами, які, якщо на їхній території є особа, підозрювана у злочинах, повідомляють про це — це є рутина", — заявив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Томаш Сімоняк.
У СБУ повідомили, що затримання стало можливим завдяки ефективній співпраці з польськими правоохоронними органами.
Кирило Молчанов — російський пропагандист, який одночасно працював на дві спецслужби РФ: ФСБ та Службу зовнішньої розвідки. За інформацією СБУ, він займався дискредитацією України на міжнародній арені та сприяв дестабілізації ситуації в країнах-партнерах.
Зрадник часто з’являвся на токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. У 2023 році він 35 разів виступав у прямому ефірі, виправдовуючи агресію РФ і поширюючи фейки про події в Україні.
Раніше він мав зв'язки з командою Віктора Медведчука. Після початку повномасштабної війни він виїхав до Росії, де продовжив пропагандистську діяльність, зокрема інформував європейських політиків про нібито порушення прав людини в Україні.
Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).
Інші операції СБУ
Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська воєнна розвідка. Було затримано двох агентів, яких завербували спецслужби РФ. За завданням кураторів вони планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у багатолюдному місці столиці.
Також в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем.
Нагадаємо, що СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.
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Що за відомство СБУ?
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