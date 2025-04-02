Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

Затримали колаборанта: спільна операція СБУ та польської поліції.

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Польща разом із СБУ провели операцію з затримання російського агента. / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, скріншот з відео

Коротко про подію:

Польща передала Україні російського агента Кирила Молчанова

Молчанов працював на ФСБ та СЗР, дискредитуючи Україну на міжнародній арені

Польща передала Україні російського агента, який входив до оточення українського олігарха Віктора Медведчука. Цю особу було затримано нещодавно в Мазовецькому воєводстві. Про це повідомляє польське видання PAP.

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"Підозрюваних у злочинах, про які ми повідомляємо, депортують до Польщі. Наприклад, кілька тижнів тому з Боснії та Герцеговини депортували особу, що підозрюється в координації диверсій у Польщі, також громадянина Росії. І якщо ми маємо важливого для України громадянина України, ми його депортуємо назад. Це нормальна співпраця між правовими державами, які, якщо на їхній території є особа, підозрювана у злочинах, повідомляють про це — це є рутина", — заявив глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Томаш Сімоняк.

У СБУ повідомили, що затримання стало можливим завдяки ефективній співпраці з польськими правоохоронними органами.

Кирило Молчанов — російський пропагандист, який одночасно працював на дві спецслужби РФ: ФСБ та Службу зовнішньої розвідки. За інформацією СБУ, він займався дискредитацією України на міжнародній арені та сприяв дестабілізації ситуації в країнах-партнерах.

Зрадник часто з’являвся на токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. У 2023 році він 35 разів виступав у прямому ефірі, виправдовуючи агресію РФ і поширюючи фейки про події в Україні.

Раніше він мав зв'язки з командою Віктора Медведчука. Після початку повномасштабної війни він виїхав до Росії, де продовжив пропагандистську діяльність, зокрема інформував європейських політиків про нібито порушення прав людини в Україні.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Інші операції СБУ

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська воєнна розвідка. Було затримано двох агентів, яких завербували спецслужби РФ. За завданням кураторів вони планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у багатолюдному місці столиці.

Також в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем.

Нагадаємо, що СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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