"Хлопці тільки розігріваються, будуть продовжувати": вбивство дочки Дугіна може стати лише початком

Ліквідація дочки Олександра Дугіна може стати лише початком перевороту / Колаж фото УНІАН

Вбивство дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна може бути тільки початком. Не виключається, що скоро може з'явитися інформація про нові вбивства публічних людей. Про це заявив російський юрист і громадський діяч Марк Фейгін, повідомляє ТСН.uа.

"По-перше, нічого не можна виключати. По-друге, їх (російська влада – Главред) попереджали, що війна так чи інакше повернеться в Росію. Тільки миттєвий триденний бліцкриг міг би перевести всю цю ситуацію в сприятливий режим для них. Війна триває вже 6 місяців. Хто сказав, що тільки противники Кремля захочуть скористатися цією ситуацією? А внутрішнє середовище? Хтось може спеціально розігрувати будь-яку карту. Вбивства публічних людей - найсприятливіший привід, перш за все серед еліти", – сказав Фейгін.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що партизани, про причетність яких до вбивства він повідомляв раніше, на Дугіній не зупиняться. Це для них тільки "розминка".

"Мені здається, що хлопці тільки розігріваються, думаю, будуть продовжувати в тому ж дусі. Не бачу причин, щоб це зупинялося", — сказав Пономарьов.

Він також додав, що цими партизанами є активісти, які нібито "хочуть змінити владу в РФ".

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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