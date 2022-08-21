УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Рупори" Кремля відкрито погрожують Україні: пропагандисти закликають "терміново вдарити по Банковій"

21 серпня 2022, 16:32

Російські пропагандисти в істериці після того, як в Росії загинула дочка наближеного до Путіна ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна.

підрив машини Дугіна, Симоньян, Косаян
Російські пропагандисти закидали Україну погрозами після підриву машини Дугіна / Колаж фото росЗМІ

Російські пропагандисти в істериці після того, як в Підмосков'ї загинула дочка ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна. Попри те, що українська влада заявила про свою непричетність до підриву автомобіля, "кремлівські роти" почали відкрито погрожувати Україні.

Одна з найвідоміших російських пропагандисток Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі тричі написала фразу "Центри прийняття рішень", натякаючи нібито на "необхідність вдарити по Києву".

пости російських пропагандистів
Маргарита Симоньян погрожує Україні / скріншот

Ще один пропагандист Роман Бабаян заговорив про "червоні лінії", і також заявив про "необхідність обстріляти центри прийняття рішень".

"Якщо хтось думає, що це гра може тривати нескінченно, то це помилка. Завтра може бути вже пізно", - написав Роман Бабаян.

пости російських пропагандистів
Роман Бабаян погрожує Україні / скріншот

А ось кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян і зовсім не підбирав слів. Він прямо заявив, що вважає дивним те, що на Банковій у Києві досі є будови. Можна припустити, що він хоче, щоб російські окупанти стерли з лиця землі урядовий квартал у столиці.

"Я не розумію, чому наші "сплячі" в Києві досі не прокинулися. Я не розумію, чому в містах моєї країни можна збирати у відкриту гроші для ЗСУ. Я не розумію, чому в Києві ще є будівлі на Банковій вулиці. Я багато чого не розумію", - написав Кеосаян.

пости російських пропагандистів
Тигран Кеосаян погрожує Україні / скріншот

Підрив машини Олександра Дугіна

Нагадаємо, підрив автомобіля стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За його кермом опинилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін. Можливо, саме на нього готувався замах.

Відомо, що після вибуху джип відразу з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Нещодавно стало відомо, що він потрапив до лікарні після того, що сталося.

В Офісі президента України вже відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до цього.

Інші новини:

війна в Україні теракт російське вторгнення Олександр Дугін Росія пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:16

19 ракетних ударів з 20-ти припадає на цивільні об'єкти: в СБУ назвали справжню мету армії РФ

17:04

У Росії не змогли сформувати танковий батальйон, охочих їхати на війну мало - ГУРВідео

17:01

Святкують ромашкове весілля: на Сніданку з 1+1 Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботиВідео

16:50

Евакуації з міста і хімічна атака: в Україні оновили сигнали повітряної тривогиВідео

16:32

"Рупори" Кремля відкрито погрожують Україні: пропагандисти закликають "терміново вдарити по Банковій"

Реклама
16:22

Україну атакує град і спека: синоптики назвали останній спекотний деньВідео

16:09

Співробітникам урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати вдома – УПВідео

16:08

"Якщо я помру як воїн - це буде найдостойніша смерть": Даніель Салем зловив кулю на фронті

15:55

Штурм РФ на півдні нарвався на потужну відповідь ЗСУ: окупанти відступили з втратамиВідео

15:54

"Він не негідник, а просто ідіот": Шендерович спробував виправдати путінського холуя Машкова

15:50

Для Росії удари по Криму рівносильні знищенню крейсера "Москва" - Юрій ШуліпаВідео

15:40

Воював у Чечні та Сирії: ЗСУ знищили підполковника з РФ, який одним з перших поїхав на фронтВідео

15:10

Найсмачніші сосиски, від яких неможливо відмовитися: простий рецептВідео

15:05

Якщо РФ захопить Київ і розгромить Україну, на черзі будуть Франція, ФРН, Британія та США - СоскінВідео

14:59

Київ під загрозою: у Британії назвали умову застосування РФ ядерної зброїВідео

14:59

Дугіна після загибелі дочки терміново відвезли в лікарню: в Мережі з'явилися подробиці

14:47

Під Запоріжжям буряти і кадирівці постріляли один одного, є поранені - журналістВідео

14:36

Війна триватиме 15 років, але вже не на території України - експертВідео

14:36

"Буде ще та Буча": коли звільнять Херсон, Крим та головна мета війни - прогноз від Макса ГордєєваВідео

14:25

Бунт в "ЛНР": луганські бойовики відмовляються воювати за "ДНР"Відео

Реклама
14:10

Астролог спрогнозувала які місяці війни з Росією будуть найважчимиВідео

13:59

Штаб ЧФ РФ у Криму міг атакувати цивільний БПЛА: ППО окупантів не змогло його збити - ISWВідео

13:47

Постріл у голову: у Кропивницькому начальника обласного управління СБУ знайшли застреленимВідео

13:29

"Скоро по всій РФ - вибухи відплати": Невзоров позловтішався стосовно загибелі дочки Дугіна

13:24

Буду топити за наших пацанів: російська ведуча Кудрявцева підтримала війну в Україні

13:00

Гороскоп на завтра, 22 серпня 2022: Ракам - закон бумеранга, Скорпіонам - знаки долі, Козерогам - грошіВідео

12:57

Відповідь за обстріли Нікополя: ЗСУ знищили окупантів РФ разом з технікоюВідео

12:54

Путін дуже слабкий, хоч і хвалиться чорним поясом з дзюдо - УсикВідео

12:46

Лопес і Аффлек голосно вдруге відсвяткували весілля: фото розкішного святаВідео

12:39

"Та що це таке": чоловік Єфросиніної розкритикував зміни в зовнішності ведучої

12:31

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 серпня: Близнюкам - дивні передчуття, Стрільцям - гроші, Водоліям - щастяВідео

12:17

У Севастополі прогриміли вибухи: що відомо про нову "бавовну"Відео

12:14

Похорон Руслани Писанки: у Мережі з'явилися перші фото

12:05

Путін вже в стані відходу, у Росії наростає загроза нещадного бунту – СоскінВідео

11:53

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

11:51

Душевні привітання з ювілеєм 65 років, листівки до свята жінкам і чоловікам

11:49

Вбивство дочки ідеолога Путіна: в ОП відповіли на версію про "український слід"Відео

11:44

Віталій Портников. НАТО може вступити у війнуВідеоблоги

11:31

Гороскоп на сьогодні, 21 серпня 2022: Левам - сімейні проблеми, Стрільцям - віщі сни, Козерогам - ворогиВідео

11:07

Доленосні зміни і велика удача: три знаки зодіаку стануть щасливчиками до кінця літа

Реклама
10:59

Київ під загрозою: в ОП попередили про ризики ракетного удару РФ і назвали терміниВідео

10:56

Легендарний Кікабідзе передав гроші від свого ювілейного концерту на потреби ЗСУ

10:33

Труп обгорів після вибуху: подробиці загибелі дочки "ідеолога Путіна" ДугінаВідео

10:18

Беруть по 60 тисяч: Гайдай розповів, як в "ЛНР" люди "зливають" тих, хто ухиляється від "мобілізації"

09:46

Прикмети на 22 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб весь рік пройшов вдалоВідео

09:46

Війна в Криму: експерт назвав умову, коли півострів стане безлюднимВідео

09:37

Окупантам вліпили догану за те, що вони у вантажівці підірвалися на міні і зіпсували техніку

09:01

"Важка, але важлива і потрібна перемога": Зеленський звернувся до Усика після переможного бою-реваншу

08:58

Потужні вибухи в Чорнобаївці: подробиці нового удару ЗСУ по окупантахВідео

08:47

Як краще заснути в спеку: головні лайфхаки для швидкого і здорового снуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти