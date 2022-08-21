"Рупори" Кремля відкрито погрожують Україні: пропагандисти закликають "терміново вдарити по Банковій"

Російські пропагандисти закидали Україну погрозами після підриву машини Дугіна / Колаж фото росЗМІ

Російські пропагандисти в істериці після того, як в Підмосков'ї загинула дочка ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна. Попри те, що українська влада заявила про свою непричетність до підриву автомобіля, "кремлівські роти" почали відкрито погрожувати Україні.

Одна з найвідоміших російських пропагандисток Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі тричі написала фразу "Центри прийняття рішень", натякаючи нібито на "необхідність вдарити по Києву".

Маргарита Симоньян погрожує Україні / скріншот

Ще один пропагандист Роман Бабаян заговорив про "червоні лінії", і також заявив про "необхідність обстріляти центри прийняття рішень".

"Якщо хтось думає, що це гра може тривати нескінченно, то це помилка. Завтра може бути вже пізно", - написав Роман Бабаян.

Роман Бабаян погрожує Україні / скріншот

А ось кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян і зовсім не підбирав слів. Він прямо заявив, що вважає дивним те, що на Банковій у Києві досі є будови. Можна припустити, що він хоче, щоб російські окупанти стерли з лиця землі урядовий квартал у столиці.

"Я не розумію, чому наші "сплячі" в Києві досі не прокинулися. Я не розумію, чому в містах моєї країни можна збирати у відкриту гроші для ЗСУ. Я не розумію, чому в Києві ще є будівлі на Банковій вулиці. Я багато чого не розумію", - написав Кеосаян.

Тигран Кеосаян погрожує Україні / скріншот

Підрив машини Олександра Дугіна

Нагадаємо, підрив автомобіля стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За його кермом опинилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін. Можливо, саме на нього готувався замах.

Відомо, що після вибуху джип відразу з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Нещодавно стало відомо, що він потрапив до лікарні після того, що сталося.

В Офісі президента України вже відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до цього.

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