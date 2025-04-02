Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

Марія Николишин
2 квітня 2025, 22:08
374
Келлог наголосив, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче.
Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню
Припинення вогню між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Україна та РФ близькі до припинення вогню
  • Після цього відновити війну буде дуже складно
  • Трамп зможе добитися угоди між двома країнами

Україна та Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

"Ми хочемо добитися всеосяжного 30-денного припинення вогню. Щойно ви цього досягнете, відновити війну буде дуже складно. Ось у що я вірю", - наголосив він.

відео дня

За його словами, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії, а потім "звести їх разом".

Келлог також додав, що президент США Дональд Трамп контактує як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним, і він зможе добитися угоди між двома країнами.

"І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться чимось поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити", - підкреслив спец посланець Трампа.

Келлог про припинення вогню між Україною та РФ - відео:

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню
Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Угода про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Експерти Інституту вивчення війни говорили, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів.

Крім того, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні режим припинення вогню війна Росії та України Кіт Келлог Тридцятиденне припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

22:25Україна
Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

22:08Війна
Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Ідеальні зачіски для жінок старше 50 років із сивим волоссям

Ідеальні зачіски для жінок старше 50 років із сивим волоссям

Последние новости

23:40

Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

23:34

Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

23:28

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

23:14

Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

22:38

Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томатиВидео

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
22:29

Відмовився від їжі: путініст Кіркоров доводить себе до виснаження після смерті батька

22:25

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

22:08

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогнюВидео

22:00

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:30

Російський співак витер соплі об прихильниць на концерті: епічне відеоВидео

21:24

Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Каменських

21:22

Експерти закликали залишати картопляне пюре надворі у квітні: яка причина

21:18

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

21:00

Не просто логотип: що насправді означає Fiat 500

20:58

Ризикуєте втратити красу і здоров'я: чим не можна вмиватися 3 квітня, прикмети

20:30

У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

20:15

Балетний обман: трупа Ballet of Ukraine не має жодного стосунку до України

20:13

Радість шкодить собаці: ветеринар пояснив, то таке синдром щасливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсує завершення першого етапу реформи ВЛК: подробиці

19:57

"Пілот не вижив": в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3Видео

Реклама
19:44

Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі

19:39

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

19:35

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

19:24

Побита в Дубаї модель прийшла до тями: як даватиме свідчення

19:10

Як Путін сміється з Трампамнение

19:03

"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносять чужих дітей, а своїх викидають: орнітолог пояснив повір'я про лелек

18:49

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

18:43

Усе буде буквально сяяти: як повернути блиск нержавіючій сталі та прибрати плями

18:16

Справа Коломойського проти Вербицького: суд став на сторону бізнесмена

17:54

Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

17:49

Сховають недоліки і підкреслять переваги - ідеальні сукні для жінок plus-size

17:37

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

17:34

"Янісу буде не так соромно": Сєдокова відповіла на цькування після смерті чоловіка

17:27

Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

17:20

Оплатити продукти тепер можна частинами: відомий супермаркет запустив розстрочку

17:11

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

16:50

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

16:43

Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

16:35

Ігнорувати не можна: 5 видів болю, при яких слід негайно звернутися до лікаря

Реклама
16:19

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

15:42

Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

15:40

Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

15:27

Росія може готувати потужний удар по Україні: названо головну ціль обстрілу

15:26

Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

15:09

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

15:05

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

15:00

Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

14:37

За часів Павелка зникли 1,7 мільярда гривень: ЗМІ опублікували деталі аудиту УАФ

14:35

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти