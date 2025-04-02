Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

Келлог наголосив, що жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче.

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Припинення вогню між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента, скріншот з відео

Ключові тези:

Україна та РФ близькі до припинення вогню

Після цього відновити війну буде дуже складно

Трамп зможе добитися угоди між двома країнами

Україна та Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

"Ми хочемо добитися всеосяжного 30-денного припинення вогню. Щойно ви цього досягнете, відновити війну буде дуже складно. Ось у що я вірю", - наголосив він. відео дня

За його словами, зараз потрібно сформувати договірні умови, тобто документи, в яких будуть прописані позиції України та Росії, а потім "звести їх разом".

Келлог також додав, що президент США Дональд Трамп контактує як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним, і він зможе добитися угоди між двома країнами.

"І я дійсно вірю, що ми стоїмо на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні будуть піти на компроміс. Жодна зі сторін не отримає всього, чого хоче. Доведеться чимось поступитися, щоб прийти до рішення. Але президент Трамп може це зробити", - підкреслив спец посланець Трампа.

Келлог про припинення вогню між Україною та РФ - відео:

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Угода про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Експерти Інституту вивчення війни говорили, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів.

Крім того, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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