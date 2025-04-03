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РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику

Марія Николишин
3 квітня 2025, 01:17
703
РФ намагається знайти слабкі місця в українській обороні.
РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику
Росія готується до нового наступу / колаж: Главред, фото Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Пріоритетом наступу РФ може стати Сумська область
  • ЗСУ також фіксують загострення на Лиманському напрямку
  • Росіяни маневрують і намагаються створити перевагу в живій силі

Сумщина може стати одним із пріоритетів наступу країни-агресора Росії, адже саме туди ворог спрямовує максимальну кількість диверсійно-розвідувальних груп. Про це сказав речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в коментарі Укрінформу.

"Серед тих областей, де ворог найбільш активно може залучити свої сили, є, наприклад, і Сумщина. Сьогодні там максимально залучають формат підрозділів диверсійно-розвідувального характеру, є величезна активізація дій саме таких підрозділів. Відповідно, є реагування Сил оборони на ці ризики та виклики", – сказав він.

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За його словами, окупанти й надалі зосереджені на таких напрямках, як Покровський і Куп'янський.

Крім того, додав він, військові фіксують загострення на Лиманському напрямку, в районі Торецька, а також Часового Яру, де росіяни маневрують і намагаються створити перевагу в живій силі, щоб продовжувати свої наступальні дії.

Братчук наголосив, що РФ намагається знайти слабкі місця в обороні.

"На мій погляд, активізація наступальних дій росіян свідчить про те, що ворог максимально намагається сьогодні знайти слабкі місця в нашій обороні. А потім саме там зосередити свою увагу, створивши, відповідно, перевагу у живій силі, механізованій компоненті та, звичайно, з використанням авіаційної компоненти", - підсумував він.

Наступ РФ на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що російські окупанти готуються до нового наступу, попередньо, загарбницькі дії ворога заплановані на квітень.

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомлялось, що армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти".

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Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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