Російські спецслужби стверджують - виконавцем успішного замаху на Дарину Дугіна була якась громадянка України Вовк Наталія Павлівна (1979 р. н.).
Вбивство кремлівської пропагандистськи Дар'ї Дугіної (дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна) підготували українські спецслужби. Таку маячну версію опублікувало російське пропагандистське агентство ТАСС.
Нібито співробітники ФСБ встановили, що "злочин підготовлено і скоєно українськими спецслужбами". А виконавцем була якась громадянка України Вовк Наталія Павлівна (1979 р. н.).
Мовляв, вона прибула до Росії 23 липня 2022 року разом з дочкою Шабан Софією Михайлівною (2010 р.н.).
"У день вбивства Вовк і Шабан перебували на літературно-музичному фестивалі "Традиція", де Дугіна була присутня в якості почесного гостя. Після скоєння керованого підриву автомашини Toyota Land Cruiser Prado, за кермом якої перебувала Дугіна, 21 серпня Вовк разом з дочкою виїхала через Псковську область в Естонію", ‒ розповіли Російські чекісти.
Що сталося з дочкою Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
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