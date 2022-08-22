У всьому винні українці: російські чекісти "розкрили" вбивство дочки Дугіна

Дугін, дочка Дугіна / Колаж фото УНІАН / скріншот з відео

Вбивство кремлівської пропагандистськи Дар'ї Дугіної (дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна) підготували українські спецслужби. Таку маячну версію опублікувало російське пропагандистське агентство ТАСС.

Нібито співробітники ФСБ встановили, що "злочин підготовлено і скоєно українськими спецслужбами". А виконавцем була якась громадянка України Вовк Наталія Павлівна (1979 р. н.).

Мовляв, вона прибула до Росії 23 липня 2022 року разом з дочкою Шабан Софією Михайлівною (2010 р.н.).

"У день вбивства Вовк і Шабан перебували на літературно-музичному фестивалі "Традиція", де Дугіна була присутня в якості почесного гостя. Після скоєння керованого підриву автомашини Toyota Land Cruiser Prado, за кермом якої перебувала Дугіна, 21 серпня Вовк разом з дочкою виїхала через Псковську область в Естонію", ‒ розповіли Російські чекісти.

Що сталося з дочкою Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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