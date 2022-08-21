РФ розвалюється: у Зеленського оцінили теракт з вбивством дочки ідеолога Путіна

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Місце вибуху авто з дочкою Дугіна / kp.ru

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вчорашній теракт в РФ, в якому підірвали дочку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

"Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - заявив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Росія вже починає "внутрішньо розвалюватися" і різні політичні угруповання починають битву і хочуть отримати певні місця для того, щоб пізніше претендувати на владу в РФ.

"Тому, безумовно, вони будуть використовувати це, по-перше, для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на російське суспільство. Що типу "давайте підемо все ж, дійсно, масово різати українців". І друге, для того, щоб починався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він ставав ще більш ультрарадикальним", - сказав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа ‒ Олександра Дугіна.

В результаті інциденту загинула його дочка Дарина, яка була за кермом джипа Toyota Landcruiser Prado.

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