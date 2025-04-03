Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося

Дімопулос вирішила не приховувати це від шанувальників.

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Санта Дімопулос новини - зірка показала, як доглядає за пресом / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

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Санта Дімопулос пишається своїм тілом

Для підтримки його краси вона вдається до різних методів

Бізнесвумен і світська левиця Санта Дімопулос пропагує осмислену турботу про себе і своє тіло. Вона старанно працює над збереженням своєї зовнішньої привабливості - у спортивних залах і кабінетах косметологів.

37-річна селебріті вже активно використовує уколи краси на обличчі та шиї, і ділиться своїми успіхами в Instagram. Однак нещодавно Дімопулос у блозі розкрила ще один свій б'юті-секрет.

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Санта нерідко публікує свої фото в купальниках, на яких можна роздивитися її підтягнутий і дуже рельєфний прес. Виявилося, що це - не тільки результат старанних занять у залі, а й філігранна робота косметолога - Дімопулос показала, як їй роблять у ділянку живота уколи препарату для підтримання пружності й тонусу шкіри.

Санта Дімопулос новини - зірка показала, як доглядає за пресом / instagram.com/santadimopulos

Також у своєму блозі зірка розповідає про те, що досягнення краси тіла - це скоріше філософія, ніж набір конкретних практик для того, щоб потім похизуватися картинкою в соціальних мережах. Санта Дімопулос переконана, що всебічний його (тіла) розвиток є частиною багатства, до якого потрібно прагнути.

Санта Дімопулос розмірковує про красиве тіло / instagram.com/santadimopulos

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Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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