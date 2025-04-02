Умеров анонсує завершення першого етапу реформи ВЛК: подробиці

ВЛК переходить на електронний формат: як це спростить процес для мобілізованих.

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Успішно реалізували перший етап реформи ВЛК / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Ключові факти:

Завершено перший етап реформи військово-лікарських комісій

Висновки автоматично потрапляють до реєстру "Оберіг" та "Резерв+"

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій. Про це він повідомив 2 квітня на своїй сторінці у Facebook.

"З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвалися в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучилися команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей", – розповів Умєров.

З 1 квітня всі ВЛК зобов’язані оформлювати свої висновки в електронному вигляді. Міністр підкреслив, що найбільше до реформи долучилися команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.

Що змінюється для військовозобов’язаних:

• Висновки ВЛК створюються онлайн – це швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків.

• Інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг".• Дані про придатність або непридатність та дату проходження ВЛК оперативно відображаються в застосунку "Резерв+".

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Умєров також зазначив, що цей етап реформи дозволить створювати висновки ВЛК без бюрократії, а також автоматично відображати інформацію в реєстрі "Оберіг" і в застосунку "Резерв+". Крім того, більше не потрібно приносити документи до ТЦК.

Реформа ВЛК є частиною масштабної трансформації, що реалізується спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO та Програми Спеціального радника з питань оборони.

ВЛК в Україні - що змінилося

Як повідомляв Главред, заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що військово-лікарські комісії (ВЛК) незабаром почнуть використовувати електронні черги, поки що в тестовому режимі. Головна мета - скоротити черги і прискорити процес проходження комісій.

Нагадаємо, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжили до 5 червня. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що повістки на ВЛК не видаються – військовозобов’язані мають самостійно звернутися до ТЦК або скористатися додатком "Резерв+".

Крім того, під час мобілізації чоловіки, які не з’явилися в ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік або ухиляються від проходження ВЛК чи призову, можуть бути оголошені в розшук. Військкомати фіксують такі порушення та передають інформацію до поліції для подальших заходів, пояснюють юристи.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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