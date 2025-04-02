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Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

Марія Николишин
2 квітня 2025, 18:49
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Росіяни розуміють, що Кримський міст може бути знищений в будь-який час.
Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару
Удари України по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Для знищення Кримського мосту потрібне політичне рішення
  • Росіяни перестали возити мостом військову амуніцію
  • В України є достатньо засобів, щоб знищити міст

Україна зможе знищити Кримський міст тоді, коли буде прийняте відповідне політичне рішення. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі Фабрики новин.

"Кримський міст можна знищити в той момент, коли буде прийняте політичне рішення. У зв’язку з тим, що політичного рішення не було прийнято і були обмеження з боку американців, то був натяк росіянам, що ми це можемо зробити, тому що вони припинили возити в дуже великих обсягах все, що пов'язано з військовою амуніцією через Кримський міст", - розповів він.

відео дня

За його словами, росіяни розуміють, що міст може бути знищений в будь-який час, коли це рішення буде прийнято.

"Тому що у нас вже є достатньо засобів, а особливо зараз, коли при прийнятті такого рішення, він буде знищений", - наголосив експерт.

Він також додав, що зараз немає сенсу завдавати ударів по Кримському мосту.

"Сенсу в знищенні його саме зараз, коли росіяни і так припинили перевозити амуніцію цим мостом, особливого немає. Якщо будуть досягнуті наші військові цілі - це одне питання. З іншого боку - ці напружені відносини з американцями, які зараз конкретно займаються рятуванням Росії", - підкреслив Криволап.

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою. Зокрема, Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що для ураження Кримського мосту недостатньо дронів, які застосовуються для знищення окремих об’єктів у Криму та РФ. Потрібні ракети з бетонобійними бойовими частинами, такі як деякі модифікації ATACMS і Taurus, яких Україна поки що не отримала.

Водночас, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що Україна працює над тим, щоб знову атакувати Кримський міст. Є надія, що естакада все-таки буде зруйнована.

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Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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