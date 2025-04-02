Побита в Дубаї модель прийшла до тями: як даватиме свідчення

Понівечена в Дубаї українка прийшла до тями і в найближчому майбутньому почне говорити.

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Марія Ковальчук перенесла кілька операцій / колаж: Главред, фото: скрін x.com/ally_breelsen

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Скільки операцій перенесла дівчина

Що говорить її подруга про показання

В Об'єднаних Арабських Еміратах прийшла до тями українська модель Марія Ковальчук, яку напередодні знайшли сильно покаліченою на узбіччі дороги.

Як розповіла російським пропагандистським ЗМІ її подруга, Марія Ковальчук вийшла з коми і тепер готова говорити.

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Марія Ковальчук лежить у лікарні / Фото Х/boom_arilu/

Її подруга також повідомила, що дівчина успішно перенесла хірургічне втручання і зараз готується до ще двох операцій.

За словами подруги понівеченої українки, є ймовірність того, що Ковальчук може знову почати говорити. За оцінками лікарів, стан Марії стабільний, додала подруга.

Марія Ковальчук перенесла три операції / фото: x.com/boom_arilu/

"Так, Маша нарешті прийшла до тями. Недавня операції пройшла успішно, тепер ще дві", - розповіла подруга.

Крім того, на уточнююче запитання про те, чи зможе Ковальчук, коли почне говорити, розкрити громадськості, хто причетний до її травм, подруга не змогла дати конкретної відповіді.

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Як раніше писав Главред, днями стало відомо про те, що українська модель Марія Ковальчук знайдена в лікарні в Дубаї у важкому стані. Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу.

Днями Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.

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Що сталося з Марією Ковальчук в ОАЕ 20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з дуже важкими травмами. Вона 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Пізніше стало відомо, що дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу, і планувала переночувати в них. Рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів. Ковальчук перенесла три складні операції і зараз її стан оцінюють, як стабільний. Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла. Тим часом рідні дівчини вважають, що вона стала жертвою сексуальної вечірки з шейхами. Такі вечірки називаються Porto Party. У Мережі гуляють відео, де, ймовірно, шейхи б'ють дівчат, стрижуть їм волосся і роблять із ними всяке. Імовірно Марія стала жертвою саме такої вечірки.

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