Військові спіймали РФ на брехні: жінка, яку назвали "вбивцею" Дугіної, не була у складі Азова

Жінка, яку РФ звинуватила у вбивстві дочки Дугіна, не має відношення до полку "Азов" / Колаж фото From-ua.com, RaHDit/Telegram

Жінка, яку Росія звинувачує у вбивстві дочки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна, насправді ніколи не була у складі полку "Азов" і нічого спільного з ним не має. Про це офіційно заявили в самому полку.

"Жінка, ім'я і військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті з розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна - не має ніякого відношення до полку "Азов" і ніколи не належала до нашого підрозділу", — повідомили в полку "Азов".

Всі ці нібито "докази", які надають російські спецслужби, українська сторона вважає"черговою візиткою Яроша". При цьому, в полку не виключили, що цей теракт є підготовкою до так званого "трибуналу" над українськими військовими, які перебувають у російському полоні.

"Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими і закликаємо всіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося", - додали в повідомленні.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

"Трибунал" над українськими військовими

Нагадаємо, Верховний суд РФ 2 серпня визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією". Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що полоненим українцям тепер загрожує серйозна небезпека, бо існує загроза, що їх можуть безжально стратити чи засудити до довічного позбавлення волі.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що РФ почала готуватися до суду над полоненими азовцями. За його даними, за кілька діб після виходу з Азовсталі у Маріуполі, все керівництво полку "Азов", яке було на заводі, вивезли у Москву - командира та всіх його заступників. Після цього з ними не було можливості встановити якийсь зв'язок. Також невідомо, у якому стані вони перебувають та як до них ставляться.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко не виключає, що окупанти проведуть судилище в День Незалежності України.

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