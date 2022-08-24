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Єрмак відправляв світовим лідерам фото дітей, убитих окупантами: хотів збільшити допомогу - WP

24 серпня 2022, 18:03

Глава Офісу президента України відправляв фото вбитих дітей і зруйнованих будинків після приходу "руского міра".

Андрій Єрмак
Єрмак на початку війни відправляв фото вбитих дітей світовим лідерам / Офіс президента України

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада намагалася робити все, щоб отримати підтримку від світових лідерів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак навіть розсилав лідерам інших країн фотографії дітей, яких безжально вбили російські окупанти, а також фото зруйнованих будинків, в яких українські родини жили до приходу "руского міра".

Це стало одним з факторів, який вплинув на збільшення військової допомоги. Про це повідомляє The Washington Post.

"Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що (на початку вторгнення РФ – Главред) регулярно відправляв смс-повідомлення з фотографіями вбитих українських дітей і зруйнованих українських будинків на мобільні телефони чиновників у всьому світі", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, стало відомо про те, що 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував у Київ та вимагав здатися. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак вилаяв Козака та поклав слухавку. Вже згодом про підписання акту капітуляції говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога російське вторгнення Андрій Єрмак
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