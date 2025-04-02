Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

Герцогиня виставила певні умови для відвідування її власного будинку.

https://glavred.net/stars/megan-markl-pustila-postoronnego-na-svoyu-dorogushchuyu-kuhnyu-kakoe-uslovie-10652672.html Посилання скопійоване

Меган Маркл висунула умову / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Яку умову виставила Меган

Навіщо вона запросила репортера

У Меган Маркл було суворе правило для репортера, який входив у її і принца Гаррі особняк Монтесіто, Каліфорнія, вартістю 14,65 млн доларів.

Репортерові дозволили увійти в будинок за однієї умови - жодних фотографій, пише Page Six.

відео дня

Кулінарний оглядач New York Times Джулія Москін розкрила побажання Маркл не фотографуватися після того, як минулого тижня взяла інтерв'ю у герцогині Сассекської у неї на кухні.

"Мені дозволили увійти за умови, що в будинку або навколо нього не буде зроблено жодних фотографій", - написала вона в статті, опублікованій у середу.

Меган Маркл допустила журналіста / Фото Instagram/meghan

Москін зазначила, що вона була першим журналістом, якого запросили в будинок Маркл.

Колишня акторка "Форс-мажорів", 43 роки, привітала репортера, щоб прорекламувати свій новий бренд і серіал Netflix "З любов'ю, Меган".

Меган Маркл допустила журналіста / Фото Instagram/meghan

Маркл, зокрема, знімала шоу у фермерському будинку вартістю 8 млн доларів, а не у своїй власній резиденції, що розташована всього за дві милі.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

Вас також може зацікавити:

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред