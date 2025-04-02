Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

З наближенням травня ціни на деякі продукти знижуватимуться.

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Коли зміняться ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Інфляція в Україні пришвидшилася до понад 13%

Це впливає на формування споживчих цін на продукти

Після Великодня можна буде побачити певне зниження цін

На дорожчання товарів і послуг в Україні впливають темпи інфляції, сезонний фактор та збільшення попиту через великі свята. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Він підкреслив, що за підсумками першого кварталу 2025 року інфляція пришвидшилася до понад 13%.

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"Цей показник прямо впливає на формування споживчих цін. Також не варто забувати про сезонний чинник: овочі традиційно дорожчають взимку, коли ринок переповнюється імпортованою продукцією. Схожа ситуація з яйцями, бо в холодну пору кури несуться менш активно", - сказав експерт.

За його словами, після Великодня можна буде побачити більше пропозицій по ряду овочів, тому що українські теплиці презентують свій урожай.

"У травні — на початку червня з’являться перші овочі, вирощені під відкритим ґрунтом, що посилить конкуренцію з імпортом і дорогими овочами на складах", - зауважив Марчук.

Він також додав, що яйця протягом зими планомірно дорожчали, оскільки зросли витрати підприємств на електроенергію та комбікорм.

"Перед Великоднем продукт подорожчає ще на 10%, враховуючи посилений попит споживачів. Але з наближенням травня українці побачать на цінниках мінус 20-30%", - підсумував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Також в Україні продовжують зростати ціни на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%.

Крім того, ціни на овочі в Україні продовжують зростати з осені 2024 року. Основними чинниками, що впливають на вартість овочів, залишаються інфляція, сезонність та дефіцит якісної продукції.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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