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Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

Марія Николишин
2 квітня 2025, 22:25оновлено 2 квітня, 23:30
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Група ударних безпілотників прямує на Харків.
Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів
Вибухи в Харкові / колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Російські дрони атакують Харків
  • Ймовірно, удар було здійснено по приватному сектору

У Харкові ввечері, 2 квітня, пролунали вибухи. Місто вдруге за день перебуває під атакою російських ударних дронів Шахед. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові вибух - місто знову під атакою Шахедів", - повідомив він.

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За його словами, попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.

"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - додав мер.

Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух.

Водночас, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у місті пролунала серія вибухів.

"Ворог завдав щонайменше вісім ударів по місту. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються", - написав він.

О 22:35 Синєгубов додав, що ворог вдарив дроном по Дергачах, Харківської області. Попередньо відомо про одного постраждалого.

О 22:39 Терехов написав, що за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих.

Також, 2 квітня, російські окупаційні війська завдали дронового удару по Харкову. Відомо про влучання ударного БпЛА в Київському районі міста. Ціллю росіян стала багатоповерхівка, є постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кривий Ріг зазнав цілеспрямованого ракетного удару з боку Росії. За його словами, зупинити такий терор можна лише через посилений міжнародний тиск і підтримку України.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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