Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

Коротко:
- Російські дрони атакують Харків
- Ймовірно, удар було здійснено по приватному сектору
У Харкові ввечері, 2 квітня, пролунали вибухи. Місто вдруге за день перебуває під атакою російських ударних дронів Шахед. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові вибух - місто знову під атакою Шахедів", - повідомив він.відео дня
За його словами, попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.
"Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - додав мер.
Пізніше Терехов повідомив про ще один вибух.
Водночас, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у місті пролунала серія вибухів.
"Ворог завдав щонайменше вісім ударів по місту. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються", - написав він.
О 22:35 Синєгубов додав, що ворог вдарив дроном по Дергачах, Харківської області. Попередньо відомо про одного постраждалого.
О 22:39 Терехов написав, що за останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих.
Також, 2 квітня, російські окупаційні війська завдали дронового удару по Харкову. Відомо про влучання ударного БпЛА в Київському районі міста. Ціллю росіян стала багатоповерхівка, є постраждалі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кривий Ріг зазнав цілеспрямованого ракетного удару з боку Росії. За його словами, зупинити такий терор можна лише через посилений міжнародний тиск і підтримку України.
Читайте також:
- У РФ створили новий дрон, який може збивати вертольоти - Defense Express
- Уперше у 2025 році РФ не била дронами по Україні: чим ворог завдавав ударів
- Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред