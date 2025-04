Замість Києва – Москва: розслідування журналістів висвітлило правду.

Журналісти викрили замаскованих під українців росіян/ Коллаж: Главред

Коротко про подію:

Балетна трупа Ballet of Ukraine гастролювала в Швеції, але виявилось, що вона пов'язана з Росією

Розслідування виявило фінансові зв'язки з російськими підприємцями та банкірами

Балетна трупа під назвою Ballet of Ukraine наприкінці грудня минулого року провела кілька вистав "Лускунчика" в шведських містах. Однак, як виявилося, ця трупа не є українською організацією, а має зв'язки з Росією.

Про це повідомляє шведське видання SVT, журналісти якого провели розслідування.

Вони перевірили вказану на сайті "Балету України" київську адресу, але на цьому місці не знайшли балетної студії. Замість цього, виявилося, що букінгова компанія трупи Touring Actors розміщена на російському сервері, а її власник — громадянин РФ, зареєстрований як підприємець у Москві. Крім того, з 14 танцівників, що зазначені на сайті, семеро працюють у Росії.

Прессекретарка Національної опери Києва, Лана Роксі, зазначила, що число балетних компаній, які заявляють про свою приналежність до України, стало настільки великим, що їх уже важко відстежити.

"Вони заробляють на наших стражданнях", — сказала вона.

Зараз підозри викликають і фінансові операції: гроші, зароблені від щонайменше шести виступів у Швеції, були переведені на рахунок швейцарської компанії зі штучного інтелекту, власником якої є колишній російський банкір.

Ще в 2022 році Національна опера України попереджала про "балети-клони", що гастролюють під фальшивим українським прапором.

Репертуар та склад трупи Балету України виявилися ідентичними трупі БалетуСанкт-Петербурга. Після розслідування деякі шведські театри, де виступала трупа Ballet of Ukraine, вже оголосили про зміни в процедурах бронювання.Це не просто обман, це цинічна спроба нажитися на війні та використати українську культуру для російської пропаганди.

