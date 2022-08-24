УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масовий ракетний удар: у двох областях України чутні вибухи

24 серпня 2022, 17:42

Ракети запустили о 17:13 з території Мозирського району Білорусі.

Ракета
Ракети / УНІАН, Telegram

З території Білорусі імовірно в напрямку України 24 серпня було випущено кілька ракет.

Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, ракети запустили о 17:13 з території Мозирського району Білорусі.

"17:13 Мозирський район. Імовірно запуск 4-х ракет. Запуски чують також в Жовтневому і Турівському районах. Ймовірно, пуски відбуваються з російських бомбардувальників. Лукашенко, який бажає "мирного неба", знову надав повітряний простір російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Вибухи на Хмельниччині

За інформацією голови Хмельниччини Сергія Гамалія, російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Також він зазначив, що деталі події розкриють пізніше.

Масовий ракетний удар: у двох областях України чутні вибухи

Крім того, очевидці повідомляють про вибухи в Житомирській області.

На даний момент тривога лунає у всіх областях України, крім Криму.

тривога Україна

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, в тому числі і по Києву.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі - Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

Читайте також:

війна в Україні новини Хмельницького війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:10

Смертельний номер для Путіна і Лукашенка: Касьянов розповів, чим загрожує вторгнення Білорусі

18:03

Єрмак відправляв світовим лідерам фото дітей, убитих окупантами: хотів збільшити допомогу - WPВідео

17:54

Україна потролила Росію та закликала її до капітуляціїВідео

17:42

Масовий ракетний удар: у двох областях України чутні вибухиВідео

17:34

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

Реклама
17:33

Британія виділила понад 63 млн доларів Україні: всі подробиціВідео

17:28

Даніель Салем розповів про страх на передовій та скільки разів потрапляв під обстрілиВідео

17:26

Небезпека обстрілу на День Незалежності: у розвідці пояснили, чому немає масованих ударівВідео

17:17

Є можливість розбагатіти: 5 знаків зодіаку у вересні 2022 зірвуть великий кушВідео

16:51

Джонсон таємно приїхав до Києва на День Незалежності з великим сюрпризом для України: подробиціВідео

16:44

У розвідці розповіли про можливість вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

16:41

Яблучко від яблуньки: син путініста Сігала зібрався на російські хліби слідом за батьком

16:40

Якби Україна з 2019 року не готувалася до війни, танки РФ прийшли б до Східної Європи – ДаніловВідео

16:36

Привітання Лукашенка з Днем Незалежності: про що подає сигнали білоруський вождьПогляд

16:34

Втрати РФ перевищили вже 80 тис. окупантів - Міноборони Британії

16:08

Патріотизм у трусах: Слава Камінська у відвертому бікіні привітала ЗСУ з Днем Незалежності

15:56

"Ноги тряслися зі страху": в Мережу виклали відео з інтерв'ю Кузьми Скрябіна про День Незалежності

15:41

Президент Латвії закликав ізолювати від суспільства російськомовнихВідео

15:39

"Усе почалося": стало відомо, як Зеленський дізнався про повномасштабне вторгнення - WPВідео

15:25

В Україні зростає негативне ставлення до росіян та білорусів – опитуванняВідео

Реклама
15:18

Христину Орбакайте звинувачують у знущанні над 10-річною онукою Пугачової

15:13

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

15:12

Молодший сержант з позивним "Гаєчка" : неймовірна історія дівчини-бойового медика

15:12

Таганрог і Краснодарський край будуть Україною: експерт назвав умову

14:55

Важлива зброя для ЗСУ: Байден оголосив про новий і найбільший пакет військової допомоги УкраїніВідео

14:35

"Він все поклав на одну карту": Путін не зупиниться у війні, він просто хоче перепочити - ДаніловВідео

14:24

Неймовірний томатний сік на зиму: 3 чудово смачних та простих рецептаВідео

14:17

Абсолютна більшість українців за Незалежність: 10 років тому її підтримали б лише 62% - опитуванняВідео

14:15

"Довга доба": у День Незалежності Алан Бадоєв презентував саундтрек до майбутньої документалкиВідео

14:14

Ярош вийшов з моди: у Росії при обшуках у ексмера Єкатеринбурга знайшли "візитку Смешка"

13:48

24 лютого Кремль дзвонив у Київ та вимагав здатися: Єрмак вилаявся і поклав слухавку - WPВідео

13:40

"Доведеться йти на Москву": Касьянов розповів, за яких умов ЗСУ завершать війнуВідео

13:37

Україна отримає "кишенькові дрони" для розвідки Black Hornet на $9 млн: чим вони унікальні

13:31

Україна на День Незалежності отримає від США грант в 3 млрд доларів – МінфінВідео

13:16

РФ атакувала ракетами Миргород: відбувся груповий удар по військовій інфраструктурі

13:15

"Мало не доходило до бійки": Арахамія розповів про поведінку делегації Росії на перемовинахВідео

12:50

"Влаштовує публічну клоунаду": у Зеленського відреагували на привітання ЛукашенкаВідео

12:44

Настя Каменських показала, що носить біля серця і в серці

12:35

"РФ спеціально гальмує наступ": Шойгу зашкварився брехливою заявою у День Незалежності УкраїниВідео

12:25

Півроку повномасштабної війни: чому Путін вже її програвПогляд

Реклама
12:23

Крим святкує День Незалежності України: патріоти "прикрасили" вулиці Севастополя

12:09

З Днем Незалежності, Україно: як українські зірки привітали свою країну

11:56

Як зараз виглядає прикута до ліжка хворобою Альцгеймера "Міледі" Маргарита Терехова

11:40

Армія України у День незалежності розтрощила ворожий вертоліт Ка-52 вартістю 16$ млнВідео

11:34

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

11:19

Шикування пішло не за планом: бійці ЗСУ одним пострілом "поклали" 10 сержантів і одного офіцера РФ

10:45

Приверне багатство: як потрібно правильно носити 1 долар в гаманці

10:41

Крим - основа будь-якої угоди між Україною і РФ: у Ердогана закликали повернути півострів КиєвуВідео

10:40

На Запоріжжі ліквідували гауляйтера Івана Сушка

10:31

"Піднімемо руки лише у день перемоги": Зеленський у День Незалежності зробив заяву про закінчення війниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти