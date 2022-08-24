Масовий ракетний удар: у двох областях України чутні вибухи

Ракети / УНІАН, Telegram

З території Білорусі імовірно в напрямку України 24 серпня було випущено кілька ракет.

Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, ракети запустили о 17:13 з території Мозирського району Білорусі.

"17:13 Мозирський район. Імовірно запуск 4-х ракет. Запуски чують також в Жовтневому і Турівському районах. Ймовірно, пуски відбуваються з російських бомбардувальників. Лукашенко, який бажає "мирного неба", знову надав повітряний простір російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Вибухи на Хмельниччині

За інформацією голови Хмельниччини Сергія Гамалія, російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Також він зазначив, що деталі події розкриють пізніше.

Крім того, очевидці повідомляють про вибухи в Житомирській області.

На даний момент тривога лунає у всіх областях України, крім Криму.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, в тому числі і по Києву.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі - Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

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