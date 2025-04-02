Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі

Коротко:
- Ігор Кондратюк не може завершити фільм "В зеніті"
- Його головний герой втік з України
Український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк позитивно ставиться до виїздів чоловіків-артистів за кордон під час повномасштабної війни. За умови, що ті використовуватимуть іноземні відрядження на збір коштів на користь України та українців, а після роботи повертатимуться на батьківщину.
На жаль, далеко не кожному вистачає на це честолюбства. В інтерв'ю для Яніни Соколової Кондратюк зізнався, що через одного актора, який не повернувся в Україну зі страху мобілізації, став на паузу його кінопроєкт - продюсер втрачає гроші.
Йдеться про актора Дмитра Ярошенка ("Заборонений", "Наші Котики", "Платон Ангел"). Ще до початку повномасштабної війни стартували зйомки фільму "В зеніті", продюсером якого є Ігор Кондратюк. Ярошенку ж дісталася головна роль і 80% екранного часу. Зі стрічки було знято лише частину, і тепер невідомо, коли закінчиться зйомка, оскільки Дмитро Ярошенко виїхав із країни.
"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю", - розповів Ігор Кондратюк.
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Хто такий Ігор Кондратюк?
Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.
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