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Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Ангеліна Підвисоцька
3 квітня 2025, 05:59
298
Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття, тому що буде досить сильною.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона "труситиме" майже два тижні. Про це повідомляє meteoagent.

Після того як попередня магнітна буря пішла на спад, країну атакував новий геомагнітний шторм. 2 квітня влупила 7-бальна буря. Наступного дня вона буде 4-бальною.

відео дня

Очікується, що 4 квітня буря знову посилиться до 5-ти балів. Наступні два дні вона стане слабшою на 1 бал. Однак 7-9 квітня вона знову посилиться і стане 5-бальною. 10-13 квітня вона опуститься до 4-х балів, після чого до трьох і стане мінімальною.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 15 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 3 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 62 сонячні плями.

Україну атакувала майже 7-бальна буря:
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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