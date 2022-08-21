Дугіна після загибелі дочки терміново відвезли в лікарню: в Мережі з'явилися подробиці

За словами одіозного політолога Сергія Маркова, Олександра Дугіна терміново доставили в лікарню після того, як він побував на місці загибелі дочки Дарини.
Головний ідеолог російського фашизму Олександр Дугін екстрено госпіталізований ‒ після того, як в ніч на 21 серпня його дочка Дар'я Дугіна загинула в джипі після вибуху. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі написав одіозний російський політолог Сергій Марков.
За його словами, Дугіна терміново доставили в лікарню після того, як він побував на місці загибелі дочки Дарини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа - Олександра Дугіна.
В результаті інциденту загинула його дочка Дар'я, яка була за кермом джипа Toyota LandCruiser Prado.
Пізніше стало відомо, що джип вибухнув на Можайському шосе о 21:30.
Позашляховик відразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся. До приїзду пожежників, викликаних очевидцями, автомобіль згорів. В авто виявили сильно обгорілий труп Дар'ї Дугіної. Сам ідеолог російського фашизму приїхав на місце трагедії і негайно впав у шоковий стан від побаченого.
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