Дугіна після загибелі дочки терміново відвезли в лікарню: в Мережі з'явилися подробиці

Дугіна після загибелі дочки терміново відвезли в лікарню/ УНІАН, скріншот з відео

Головний ідеолог російського фашизму Олександр Дугін екстрено госпіталізований ‒ після того, як в ніч на 21 серпня його дочка Дар'я Дугіна загинула в джипі після вибуху. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі написав одіозний російський політолог Сергій Марков.

За його словами, Дугіна терміново доставили в лікарню після того, як він побував на місці загибелі дочки Дарини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа - Олександра Дугіна.

В результаті інциденту загинула його дочка Дар'я, яка була за кермом джипа Toyota LandCruiser Prado.

Пізніше стало відомо, що джип вибухнув на Можайському шосе о 21:30.

Позашляховик відразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся. До приїзду пожежників, викликаних очевидцями, автомобіль згорів. В авто виявили сильно обгорілий труп Дар'ї Дугіної. Сам ідеолог російського фашизму приїхав на місце трагедії і негайно впав у шоковий стан від побаченого.

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