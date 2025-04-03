Загроза розвалу НАТО: прогноз створення нових ядерних оборонних союзів

У рамках НАТО співпраця може бути посилена двосторонніми союзами про взаємодопомогу.

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НАТО може фактично припинити своє існування

Співпраця може бути посилена двосторонніми союзами

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, що після різкої зміни позиції США, блок НАТО може фактично припинити своє існування, або просто залишиться непрацюючою структурою.

"Не виключено, що все це не буде формалізовано. Однак у НАТО можуть утворитися якісь підгрупи, наприклад, Вишеградська четвірка", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключає, що в рамках НАТО співпраця може бути посилена двосторонніми союзами про взаємодопомогу та іншими.

"Очевидно, що позанатовські структури мають право на життя. Вони будуть побудовані на двосторонніх відносинах і, можливо, ядерних гарантіях, які нададуть, наприклад, Франція і Британія. І США при цьому будуть присутні, граючи роль балансера", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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