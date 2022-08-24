Україна потролила Росію та закликала її до капітуляції

Україна витримає і здобуде перемогу над Росією - Рєзніков / Колаж Міноборони, УНІАН, Facebook Рєзнікова

В Міноборони закликали країну-агресора РФ забрати свої війська і підписати капітуляцію. Інакше ворожі підрозділи будуть знищені. Москва не повинна упустити свій шанс-час вже пішов. Глава відомства Олексій Резніков сказав, що Київ переможе у війні з окупантами, а на російську державу очікує розпад. Причому чекати розвалу ворожої країни залишилося недовго.

Військове відомство у своєму Twitter-акаунті у середу, 24 серпня, опублікувало заклик до Росії підписати капітуляцію. У іншому випадку її війська на території України буде знищено. Москва не повинна втрачати свою можливість.

"Росія, сьогодні - як і півроку тому - у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, допоки ми не знищимо тебе на нашій землі. Не прогав свій шанс, годинник цокає... тік-так, тік-так", - зазначено в повідомленні.

"Ми з вами здолаємо орків"

Міністр оборони Олексій Резніков, у свою чергу, в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом сказав, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією. Після цього буде запущено процес розвалу РФ.

"Я бажаю нам усім вірити в перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами знаходимося на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордора (Росія – ред.) розвалиться на окремі державні утворення", - вважає глава Міноборони.

На думку міністра, очікувати на розпад Росії залишилося зовсім недовго. Україна ж вистоїть і залишиться єдиною та незалежною.

"Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - підкреслив Олексій Резніков.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше казав, що Україна не має наміру йти на поступки Росії щодо територій. За словами Данілова, Київ не хоче переносити війну на майбутнє. Українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони сказали, що незабаром на війні Росії проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Противник поки що не готовий вивести свої війська з української території, але ЗСУ збираються звільняти всі свої землі.

Президент Володимир Зеленський не виключив проведення перемовин України з Росією. Однак вони відбудуться тільки в тому випадку, якщо Москва піде на умови Києва. Йдеться про виведення російських військових підрозділів з окупованих територій.

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