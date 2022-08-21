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Труп обгорів після вибуху: подробиці загибелі дочки "ідеолога Путіна" Дугіна

21 серпня 2022, 10:33

Позашляховик з Дугіною після вибуху втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся.

Дугіна
Місце вибуху авто з дочкою Дугіна / kp.ru

Стали відомі деталі вибуху автомобіля в Підмосков'ї, в якому перебувала дочка ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дар'я.

Як пише видання Комерсант з посиланням на очевидців, Land Cruiser Prado вибухнув на Можайському шосе о 21:30.

Позашляховик відразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся. До приїзду пожежників, викликаних очевидцями, автомобіль згорів.

В авто виявили сильно обгорілий труп Дар'ї Дугіної. Сам ідеолог російського фашизму приїхав на місце трагедії і був в шоці від побаченого.

Труп обгорів після вибуху: подробиці загибелі дочки 'ідеолога Путіна' Дугіна
/ Baza

Відомо, що в авто повинен бути сам Дугін. Він разом з дочкою перебував на пропагандистському фестивалі, який проходить за підтримки влади.

Що відомо про Дар'ю Дугіну

29 – річна дочка українофоба Дугіна (псевдо - Платонова) поширювала "філософські" ідеї батька і була його головною помічницею.

Дугіна
Дар'я Дугіна

Робила огляди для пропагандистського російського медіа " Федеральне агентство новин "(ФАН) власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, телеканалу "Царьград" православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших подібних ресурсів. Вела свій авторський Telegram-канал.

Називала війну з Україною "кращими", що тільки можливо. Поширювала фейки про захисників України. Перебувала під міжнародними санкціями.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа ‒ Олександра Дугіна.

В результаті інциденту загинула його дочка, яка була за кермом джипа Toyota Landcruiser Prado.

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