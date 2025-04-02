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Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

Олена Кюпелі
2 квітня 2025, 23:34
406
Меланія Трамп одягла пальто з Венесуели, вартістю пів мільйона гривень.
Меланія Трамп
Меланія Трамп вигуляла красиве пальто / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меланія Трамп

Коротко:

  • Меланія Трамп вигуляла пальто
  • Як вона виглядала

Дружина американського президента Дональда Трампа Меланія Трамп зробила зухвалу заяву в леопардовому пальто за 11 000 (майже 500 000 гривень) доларів під час вручення нагороди "Міжнародні жінки за мужність" Держдепартаменту.

Як пише Page Six, перша леді була одягнена в пальто з телячої шкіри з поясом, розроблене дизайнеркою з Палм-Біч Міллі Парк для заходу у Вашингтоні. Трамп також одягла чорну нижню білизну і чорні туфлі на підборах.

відео дня

Її пальто було подаровано Меланії разом із двома іншими особливими речами в грудні 2024 року, розповіла Пак.

Фото розкішної Меланії можна подивитися тут

"Я неймовірно задоволена і шокована тим, що перша леді сьогодні одягла мій виріб. ... Це те, що варто відсвяткувати", - розплакалася дизайнерка-самоучка.

Пак, яка народилася у Венесуелі, зізналася, що й гадки не мала, що 54-річна Трамп одягла пальто на церемонію нагородження, поки не побачила фотографії.

Пальто з телячої шкіри з леопардовим принтом було представлено на показі Milly Park минулого місяця.

Бренд також продає купальники, весільний, чоловічий і дитячий одяг, згідно з його веб-сайтом.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що дочка президента США Дональда Трампа - Іванка Трамп привітала батька з інавгурацією. Зазначимо, Трамп став 47-м президентом США. На своїй сторінці в соцмережах Іванка зазначила, що стався історичний момент.

Нагадаємо, на інавгурації Дональда Трампа Меланія Трамп у вечірній сукні від старовинного друга та у вінтажних коштовностях мала розкішний вигляд.

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Хто така Меланія Трамп?

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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