'Майже неминуча': в Франції зробили тривожну заяву про ядерну війну

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини планують обговорити це питання з держсекретарем США на зустрічі НАТО в Брюсселі.

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Франція прокоментувала загрозу конфлікту з Іраном / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

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У французькому МЗС висловили занепокоєння щодо можливості військового конфлікту з Іраном.

Іран значно перевищив допустимі межі збагачення урану, що наближає його до створення ядерної зброї.

США вийшли з угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.

Під час парламентських слухань у середу, 2 квітня, глава французького МЗС Жан-Ноель Барро висловив занепокоєння щодо перспективи військової конфронтації, якщо держави світу не зможуть оперативно досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми. За його словами, у разі провалу дипломатичних зусиль, конфлікт видається "майже неминучим", повідомляє Reuters.

За даними агентства, європейські країни прагнуть знайти дипломатичний вихід для обмеження збагачення урану в Ірані до літа, а також до жовтня 2025 року, коли завершується дія санкцій ООН, запроваджених у рамках угоди 2015 року про ядерну програму Ірану.

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Західні уряди переконані, що ядерна діяльність Тегерана є прихованою спробою створення атомної зброї.

"Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року – ред.). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою", - заявив Барро.

За словами джерел у дипломатичних колах, міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та Німеччини, які є підписантами угоди 2015 року, планують обговорити це питання з держсекретарем США Марко Рубіо під час зустрічі НАТО в Брюсселі цього тижня.

Що цікаво, такі заяви з Франції звучать на фоні того, як президент Емманюель Макрон допустив розміщення французької ядерної зброї на території союзників, щоб замістити США, які мають свою ядерну зброю у Європі.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Як відомо, що США вийшли з угоди 2015 року, що передбачала передбачала жорсткі обмеження для ядерної програми Ірану в обмін на послаблення санкцій, за рішенням Дональда Трампа.

Після цього Тегеран значно перевищив допустимі межі збагачення урану, накопичуючи матеріал із високим рівнем чистоти розщеплення. Цей показник значно перевищує рівень, який вважається достатнім для мирної енергетики, і наближається до того, що необхідний для створення ядерної зброї.

Ядерна загроза для світу - останні новини

Як повідомляв Главред, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц нещодавно зробив несподівану пропозицію щодо спільного використання ядерної зброї. На його думку, така зброя Британії та Франції має стати доповненням до американського ядерного щита.

Водночас Європейському Союзу необхідно зміцнювати власну безпеку. Річ у тім, що скоро США можуть прибрати "ядерну парасольку".

Своєю чергою політичний експерт Тарас Загородній зробив свій прогноз створення нових ядерних оборонних союзів. Експерт не виключає, що в рамках НАТО співпраця може бути посилена двосторонніми союзами про взаємодопомогу та іншими.

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