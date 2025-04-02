"Янісу буде не так соромно": Сєдокова відповіла на цькування після смерті чоловіка

Анна Сєдокова звернулася до тих, хто звинувачує її в самогубстві Яніса Тімми.

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Анна Сєдокова відповіла на цькування через смерть Яніса Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Анна Сєдокова в очах близьких Яніса Тімми стала головною винуватицею в його смерті

Артистка закликала тих, хто цькував її за це, зосередитися на вшануванні пам'яті баскетболіста

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова зіткнулася з цькуванням з боку сім'ї та друзів Яніса Тімми після його рішення звести рахунки з життям. У публічному просторі її звинувачували в доведенні колишнього чоловіка до самогубства.

Тривалий час Сєдокова не коментувала смерть Тімми і чутки, які про неї поширюються. Однак нещодавно у своєму блозі в Instagram вона все ж вирішила звернутися до кривдників із закликом припинити очорняти її, а натомість зробити щось хороше на згадку про Яніса.

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"Є пам'ять про людину, яка захотіла піти, і це її рішення. І всі знали про це задовго до того, як це трапилося. Припиніть. І вшануйте пам'ять людини, яка була вам близькою. ... Найкраще, що ви можете зробити, це організувати турнір пам'яті або школу. Організувати гру пам'яті Яніса. ... Зробіть щось хороше. Можливо, Янісу буде не так соромно за вашу поведінку", - написала співачка.

Анна Сєдокова відповіла на цькування через смерть Яніса Тімми / instagram.com/annasedokova

У 2019 році Анна Сєдокова почала зустрічатися з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який на той момент був одружений. Заради співачки він залишив дружину і сина. У вересні 2020 року Сєдокова і Тімма одружилися. Стосунки в парі були бурхливими - вони нерідко публічно сварилися, і так само голосно мирилися. Однак у жовтні 2024 року Анна все ж вирішила закінчити стосунки зі спортсменом, і подала заяву на розлучення. 9 грудня 2024 року пара офіційно розлучилася, а в ніч на 17 грудня Яніс Тімма скоїв суїцид.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма в день весілля / instagram.com/annasedokova

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Анна Сєдокова - останні новини:

Раніше Главред розповідав про скандали в родині Яніса Тімми через Анну Сєдокову. Деталі розкрив батько покійного спортсмена, тренер з баскетболу Райтіс Тімма.

Також Анна Сєдокова розповіла, як її семирічний син Гектор дізнався про смерть Яніса Тімми, який був близький з хлопчиком і виховував його, як власного сина.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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