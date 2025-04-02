Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

Коротко:
- На кого поклала око Сєдокова
- Що їй подарували
Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка місяць тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, знову вийшла на "полювання" за чоловіком.
Як пишуть російські пропагандисти, нова "жертва" Сєдокової - колишній футболіст, а нині помічник тренера в російському "Зеніті" Анатолій Тимощук.
До слова, Тимощук - титулований український спортсмен. Про війну він говорив дуже ухильно, обмежившись простим: "хочу миру на моїй землі". Він також виступав ініціатором зняття санкцій від УАФ.
Тепер же Сєдокова, оговтавшись після самогубства колишнього чоловіка, шукає нового спонсора. На своїй сторінці в Instagram, вона вже постить букети від нових залицяльників, не соромлячись хвалитися романтичними подарунками.
Пропагандисти припускають, що саме Тимощук - наступна жертва співачки. Мережею навіть нібито гуляє відео, де футболіст посилає повітряний поцілунок Сєдоковій просто з футбольного поля.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями. Хоча це виглядало більше, як театральна вистава.
Вас також може зацікавити:
- Сєдокова - головна підозрювана: у РФ відновили справу Яніса Тімми
- "Я стала бабусею": Сєдокова приголомшила черговою новиною
- Беззуба жебрачка Анна Сєдокова зізналася, як живе зараз
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред