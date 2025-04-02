Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

Сєдокова вже навіть не дивує своїми дивними вчинками.

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Сєдокова заспівала на власному концерті / Колаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Коротко:

На кого поклала око Сєдокова

Що їй подарували

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка місяць тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, знову вийшла на "полювання" за чоловіком.

Як пишуть російські пропагандисти, нова "жертва" Сєдокової - колишній футболіст, а нині помічник тренера в російському "Зеніті" Анатолій Тимощук.

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До слова, Тимощук - титулований український спортсмен. Про війну він говорив дуже ухильно, обмежившись простим: "хочу миру на моїй землі". Він також виступав ініціатором зняття санкцій від УАФ.

Тепер же Сєдокова, оговтавшись після самогубства колишнього чоловіка, шукає нового спонсора. На своїй сторінці в Instagram, вона вже постить букети від нових залицяльників, не соромлячись хвалитися романтичними подарунками.

Сєдокова хвалиться новим букетом / Фото Instagram/annasedokova

Сєдокова хвалиться новим букетом / Фото Instagram/annasedokova

Анатолій Тимощук - нова жертва Сєдокової / Фото Вікіпедія

Пропагандисти припускають, що саме Тимощук - наступна жертва співачки. Мережею навіть нібито гуляє відео, де футболіст посилає повітряний поцілунок Сєдоковій просто з футбольного поля.

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями. Хоча це виглядало більше, як театральна вистава.

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