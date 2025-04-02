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Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2025, 19:35оновлено 2 квітня, 20:51
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Погода в Україні 3 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях очікуються дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 квітня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 3 квітня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 3 квітня будуть дощі у багатьох областях. Температура повітря підвищиться до +18 градусів. Лише у південно-західних областях температура повітря впаде до +8...+12 градусів.

відео дня

Надалі очікується похолодання із заморозками, снігопадами та сильним вітром. Температура повітря різко почне падати вже у суботу, 5 квітня. Наступного дня ймовірність снігу та сильного вітру є навіть у столиці. Це також зачепить західні, північні та частину центральних областей. Період похолодання затримається на весь наступний тиждень.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: ventusky

Погода 3 квітня

В Україні 3 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, південно-східних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У центральних та південних областях буде туман. Вітер буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 12-17°. В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +17

За даними meteoprog, 3 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+17 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +3...+12 градусів.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: meteoprog

Погода 3 квітня у Києві

У Києві 3 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 апреля
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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