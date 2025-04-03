Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

Марія Николишин
3 квітня 2025, 00:33
118
Трамп показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.
Трамп запровадив 'взаємні мита' проти усіх країн світу - деталі
Трамп запровадив мита для усіх країн / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Трамп підписав указ про взаємні мита для країн усього світу
  • Він вважає, що мита повернуть "золотий вік"
  • Мито для України буде у розмірі 10%

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Про це повідомляє Bloomberg.

"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні мита для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що вони роблять це з нами, а ми робимо це з ними. Дуже просто. Простіше не буває", - сказав він.

відео дня

Американський лідер також заявив, що мита повернуть "золотий вік".

"Робочі місця і заводи повернуться в нашу країну, і ви вже бачите, як це відбувається. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - наголосив Трамп.

На його думку, відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Зокрема, опівночі за Вашингтоном США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Штатів. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Крім того, США вводять 20% мита на товари з Європейського Союзу. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.

Проти Китаю США вводять 34% мита, а проти Великої Британії - 10%.

Варто додати, що під час свого виступу президент США показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.

Взаємні тарифи США:

  • Китай - 34%;
  • Європейський союз - 20%;
  • В'єтнам - 46%;
  • Тайвань - 32%;
  • Японія - 24%;
  • Індія - 26%;
  • Південна Корея - 25%;
  • Таїланд - 36%;
  • Швейцарія - 31%;
  • Індонезія - 32%;
  • Малайзія - 24%;
  • Камбоджа - 49%;
  • Велика Британія - 10%;
  • ПАР - 30%;
  • Бразилія - 10%;
  • Бангладеш - 37%;
  • Сінгапур - 10%;
  • Ізраїль - 17%;
  • Філіппіни - 17%;
  • Чилі - 10%;
  • Австралія - 10%;
  • Пакистан - 29%;
  • Туреччина - 10%;
  • Шрі-Ланка - 44%;
  • Колумбія - 10%;
  • Перу - 10%;
  • Нікарагуа - 18%;
  • Норвегія - 15%;
  • Коста-Ріка - 10%;
  • Йорданія - 20%;
  • Домініканська Республіка - 10%;
  • ОАЕ - 10%;
  • Нова Зеландія - 10%;
  • Аргентина - 10%;
  • Еквадор - 10%;
  • Гватемала - 10%;
  • Гандурас - 10%;
  • Мадагастар - 47%;
  • М'янма (Бірма) - 44%;
  • Туніс - 28%;
  • Казахстан - 27%;
  • Сербія - 37%;
  • Єгипет - 10%;
  • Саудівська Аравія - 10%;
  • Сальвадор - 10%;
  • Кот-д'Івуар - 21%;
  • Лаос - 48%;
  • Ботсвана - 37%;
  • Тринідад і Тобаго - 10%;
  • Марокко - 10%.

"Якщо ви хочете, щоб ваша тарифна ставка дорівнювала нулю, то ви виробляєте свій продукт прямо тут, в Америці", - підкреслив Трамп.

Після свого виступу Трамп підписав указ про введення взаємних мит з іншими країнами.

Мито для України

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Дональд Трамп запровадив мито і для України. Воно буде у розмірі 10%.

Запровадження мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Таке рішення Трампа може призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни. Вона може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками.

Також, раніше, Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

Читайте також:

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США мито Дональд Трамп
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

00:33Світ
Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

22:25Україна
Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

22:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на сьогодні 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

Останні новини

03:00

3 потужні молитви для захисту: мольфар розказав, як правильно молитися

02:30

Загроза розвалу НАТО: прогноз створення нових ядерних оборонних союзівВідео

01:59

Водії тільки починають розуміти, для чого потрібні загадкові кнопки із лініями

01:30

Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося

01:17

РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
00:33

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

00:25

Третя дружина Сергія Тігіпка публічно зізналася в нескінченному коханні

02 квітня, середа
23:40

Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

23:34

Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

Реклама
23:28

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

23:14

Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

22:38

Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томатиВідео

22:29

Відмовився від їжі: путініст Кіркоров доводить себе до виснаження після смерті батька

22:25

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

22:08

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогнюВідео

22:00

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

21:30

Російський співак витер соплі об прихильниць на концерті: епічне відеоВідео

21:24

Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Каменських

21:22

Експерти закликали залишати картопляне пюре надворі у квітні: яка причина

21:18

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

Реклама
21:00

Не просто логотип: що насправді означає Fiat 500

20:58

Ризикуєте втратити красу і здоров'я: чим не можна вмиватися 3 квітня, прикмети

20:30

У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

20:15

Балетний обман: трупа Ballet of Ukraine не має жодного стосунку до України

20:13

Радість шкодить собаці: ветеринар пояснив, то таке синдром щасливого хвостаВідео

20:07

Умеров анонсує завершення першого етапу реформи ВЛК: подробиці

19:57

"Пілот не вижив": в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3Відео

19:44

Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі

19:39

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

19:35

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

19:24

Побита в Дубаї модель прийшла до тями: як даватиме свідчення

19:10

Як Путін сміється з ТрампаПогляд

19:03

"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносять чужих дітей, а своїх викидають: орнітолог пояснив повір'я про лелек

18:49

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

18:43

Усе буде буквально сяяти: як повернути блиск нержавіючій сталі та прибрати плями

18:16

Справа Коломойського проти Вербицького: суд став на сторону бізнесмена

17:54

Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

17:49

Сховають недоліки і підкреслять переваги - ідеальні сукні для жінок plus-size

17:37

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

Реклама
17:34

"Янісу буде не так соромно": Сєдокова відповіла на цькування після смерті чоловіка

17:27

Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

17:20

Оплатити продукти тепер можна частинами: відомий супермаркет запустив розстрочку

17:11

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

16:50

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

16:43

Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

16:35

Ігнорувати не можна: 5 видів болю, при яких слід негайно звернутися до лікаря

16:19

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

15:42

Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

15:40

Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти