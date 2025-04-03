Трамп запровадив 'взаємні мита' проти усіх країн світу - деталі

Трамп показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.

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Трамп запровадив мита для усіх країн / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп підписав указ про взаємні мита для країн усього світу

Він вважає, що мита повернуть "золотий вік"

Мито для України буде у розмірі 10%

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Про це повідомляє Bloomberg.

"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні мита для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що вони роблять це з нами, а ми робимо це з ними. Дуже просто. Простіше не буває", - сказав він. відео дня

Американський лідер також заявив, що мита повернуть "золотий вік".

"Робочі місця і заводи повернуться в нашу країну, і ви вже бачите, як це відбувається. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - наголосив Трамп.

На його думку, відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Зокрема, опівночі за Вашингтоном США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Штатів. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Крім того, США вводять 20% мита на товари з Європейського Союзу. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.

Проти Китаю США вводять 34% мита, а проти Великої Британії - 10%.

Варто додати, що під час свого виступу президент США показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.

Взаємні тарифи США:

Китай - 34%;

Європейський союз - 20%;

В'єтнам - 46%;

Тайвань - 32%;

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Південна Корея - 25%;

Таїланд - 36%;

Швейцарія - 31%;

Індонезія - 32%;

Малайзія - 24%;

Камбоджа - 49%;

Велика Британія - 10%;

ПАР - 30%;

Бразилія - 10%;

Бангладеш - 37%;

Сінгапур - 10%;

Ізраїль - 17%;

Філіппіни - 17%;

Чилі - 10%;

Австралія - 10%;

Пакистан - 29%;

Туреччина - 10%;

Шрі-Ланка - 44%;

Колумбія - 10%;

Перу - 10%;

Нікарагуа - 18%;

Норвегія - 15%;

Коста-Ріка - 10%;

Йорданія - 20%;

Домініканська Республіка - 10%;

ОАЕ - 10%;

Нова Зеландія - 10%;

Аргентина - 10%;

Еквадор - 10%;

Гватемала - 10%;

Гандурас - 10%;

Мадагастар - 47%;

М'янма (Бірма) - 44%;

Туніс - 28%;

Казахстан - 27%;

Сербія - 37%;

Єгипет - 10%;

Саудівська Аравія - 10%;

Сальвадор - 10%;

Кот-д'Івуар - 21%;

Лаос - 48%;

Ботсвана - 37%;

Тринідад і Тобаго - 10%;

Марокко - 10%.

"Якщо ви хочете, щоб ваша тарифна ставка дорівнювала нулю, то ви виробляєте свій продукт прямо тут, в Америці", - підкреслив Трамп.

Після свого виступу Трамп підписав указ про введення взаємних мит з іншими країнами.

Мито для України

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Дональд Трамп запровадив мито і для України. Воно буде у розмірі 10%.

Запровадження мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Таке рішення Трампа може призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни. Вона може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками.

Також, раніше, Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

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