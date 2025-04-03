Трамп запровадив 'взаємні мита' проти усіх країн світу - деталі

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- Трамп підписав указ про взаємні мита для країн усього світу
- Він вважає, що мита повернуть "золотий вік"
- Мито для України буде у розмірі 10%
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Про це повідомляє Bloomberg.
"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні мита для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що вони роблять це з нами, а ми робимо це з ними. Дуже просто. Простіше не буває", - сказав він.відео дня
Американський лідер також заявив, що мита повернуть "золотий вік".
"Робочі місця і заводи повернуться в нашу країну, і ви вже бачите, як це відбувається. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - наголосив Трамп.
На його думку, відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.
Зокрема, опівночі за Вашингтоном США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Штатів. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.
Крім того, США вводять 20% мита на товари з Європейського Союзу. Мінімальні мита для інших країн від США становитимуть 10%.
Проти Китаю США вводять 34% мита, а проти Великої Британії - 10%.
Варто додати, що під час свого виступу президент США показав таблицю з усіма взаємними митами, які США введуть проти інших країн.
Взаємні тарифи США:
- Китай - 34%;
- Європейський союз - 20%;
- В'єтнам - 46%;
- Тайвань - 32%;
- Японія - 24%;
- Індія - 26%;
- Південна Корея - 25%;
- Таїланд - 36%;
- Швейцарія - 31%;
- Індонезія - 32%;
- Малайзія - 24%;
- Камбоджа - 49%;
- Велика Британія - 10%;
- ПАР - 30%;
- Бразилія - 10%;
- Бангладеш - 37%;
- Сінгапур - 10%;
- Ізраїль - 17%;
- Філіппіни - 17%;
- Чилі - 10%;
- Австралія - 10%;
- Пакистан - 29%;
- Туреччина - 10%;
- Шрі-Ланка - 44%;
- Колумбія - 10%;
- Перу - 10%;
- Нікарагуа - 18%;
- Норвегія - 15%;
- Коста-Ріка - 10%;
- Йорданія - 20%;
- Домініканська Республіка - 10%;
- ОАЕ - 10%;
- Нова Зеландія - 10%;
- Аргентина - 10%;
- Еквадор - 10%;
- Гватемала - 10%;
- Гандурас - 10%;
- Мадагастар - 47%;
- М'янма (Бірма) - 44%;
- Туніс - 28%;
- Казахстан - 27%;
- Сербія - 37%;
- Єгипет - 10%;
- Саудівська Аравія - 10%;
- Сальвадор - 10%;
- Кот-д'Івуар - 21%;
- Лаос - 48%;
- Ботсвана - 37%;
- Тринідад і Тобаго - 10%;
- Марокко - 10%.
"Якщо ви хочете, щоб ваша тарифна ставка дорівнювала нулю, то ви виробляєте свій продукт прямо тут, в Америці", - підкреслив Трамп.
Після свого виступу Трамп підписав указ про введення взаємних мит з іншими країнами.
Мито для України
Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Дональд Трамп запровадив мито і для України. Воно буде у розмірі 10%.
Запровадження мит США - що відомо
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Таке рішення Трампа може призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни. Вона може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками.
Також, раніше, Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.
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Видання Bloomberg
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