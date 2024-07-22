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"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

Олексій Тесля
22 липня 2024, 21:59
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Жозеп Боррель жорстко відповів на звинувачення Віктора Орбана на адресу Брюсселя.
Боррель, Орбан
Жозеп Боррель прокоментував самодіяльність Віктора Орбана / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/orbanviktor

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель різко розкритикував як так звану мирну місію прем'єр-міністра Угорщини, яка головує в ЄС, Віктора Орбана.

"Ми повинні пояснювати всьому світу і нагадувати, що Росія - це агресор, а Україна захищається, і ми підтримуємо Україну в захисті. Давайте підкреслимо позицію Євросоюзу, який уже досить довгий час підтримує формулу миру Зеленського, яка є єдиним мирним планом, тут, у Брюсселі, єдиним мирним планом, який підтримує Євросоюз. Дозвольте мені сказати це ще раз: Росія є агресором, який порушує Статут ООН, а Україна - жертвою, здійснюючи своє фундаментальне право на самооборону. Це просто правда. Політика Європейського Союзу не є провоєнною політикою. Ми категорично це відкидаємо", - заявив Боррель у понеділок у Брюсселі на прес-конференції, коментуючи звинувачення Орбана на адресу Брюсселя, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про те, що диктатор Володимир Путін закликає до поділу України як попередню умову для будь-яких переговорів і будь-якого припинення вогню, тому сам Путін "є провоєнного партією".

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"Ніхто не хоче миру більше, ніж самі українці, але справедливого і міцного миру, який повинен зберегти свободу і незалежність України і забезпечити відповідальність за багато воєнних злочинів, що вчиняються, відбуваються від самого початку війни. Будь-яка так звана миротворча місія, яка ігнорує ці основні принципи, в кінцевому підсумку приносить лише користь Путіну і не принесе миру", - переконаний Боррель.

"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.

"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.

Рішення Борреля щодо засідання глав МЗС Євросоюзу

Високий представник Євросоюзу повідомив, що ухвалив рішення не проводити традиційне неформальне засідання міністрів закордонних справ у головуючій країні Угорщини, але проведе його в Брюсселі як сигнал про те, що дії Орбана, який виступив проти політики Союзу, матимуть наслідки.

"Вислухавши всіх і витративши години на обговорення і спробу зрозуміти причини тих і інших, мені довелося прийняти рішення. Я зрозумів, що ми маємо послати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що, виступаючи проти нинішньої політики Євросоюзу і дискваліфікуючи політику Євросоюзу як партії війни, мають бути деякі наслідки. Нехай формальні наслідки, символічні наслідки. Я думаю, що набагато доречніше скликати наступні неофіційні засідання Ради у закордонних справах і обороні в Брюсселі, коли ми повернемося з відпустки", - додав Боррель.

Скандальні візити Орбана - останні новини за темою

Раніше Європарламент схвалив нову резолюцію, в якій підтримав Україну і засудив Орбана. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Орбан раніше відвідав Україну, Росію і Китай, а також зустрівся з Трампом у США, намагаючись підштовхнути Україну до "миру" на умовах Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, Орбан після зустрічі з Путіним надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

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Євросоюз Віктор Орбан Жозеп Боррель війна Росії та України
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