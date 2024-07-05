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Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомо

Юрій Берендій
5 липня 2024, 17:58
409
Російський диктатор звинуватив Україну в небажанні припиняти бойові дії та зажадав, щоб українська влада вивела війська відразу із 4 областей України.
Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомо
Путін видав зухвалу заяву щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін виступив із цинічною заявою щодо завершення війни проти України і захотів, щоб Україна вивела власні війська із 4 областей. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

В ході своєї промови російський диктатор звинуватив чинну українську владу в тому, що вона не хоче прийняти рішення про припинення бойових дій нібито через те, що керівництво України хоче зберегти владу в країні під приводом продовження воєнного стану.

"Якщо доведеться скасувати воєнний стан, то доведеться і проводити вибори, які так і не відбулися вчасно. Шанси перемогти на них для українських правителів, які втратили рейтинги і легітимність, близькі до нуля", - сказав президент країни-агресорки.

відео дня

Путін заявив, що, на його думку, Київ нібито не готовий припинити бойові дії.

"Має бути не перемир'я або пауза для доозброєння київського режиму, Москва виступає за повне й остаточне завершення конфлікту", — заявив Путін.

Путін висловив цинічну думку, що в Києві "немає готовності припинити ведення війни до кінця".

"Москва наполягає на виведенні ЗСУ з 4 нових регіонів, є й інші умови миру, вони є предметом розгляду під час можливої спільної роботи", - заявив кремлівський диктатор.

Дивіться відео із заявою Путіна щодо України на прес-конференції з Віктором Орбаном:

Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомо
Фото: скріншот із відео

Диктатор також цинічно стверджував, що західні "спонсори" нібито використовують Україну як "таран, жертву" проти Росії.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже далекі одна від одної.

"Потрібно зробити багато чого, щоб наблизити завершення конфлікту", - зазначив він.

Крім того, Орбан пообіцяв продовжити свої зусилля щодо врегулювання російсько-української війни.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Переговори Орбана і Путіна - що відомо про візит Орбана до РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув на зустріч до російського лідера Володимира Путіна. Під час цієї зустрічі Путін згадав про Україну і про ультиматуми, які він раніше висував стосовно припинення війни та передачі деяких територій Росії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. У заяві відомства було підкреслено, що цей візит не був передбачений або узгоджений з українською стороною і не відображає позицію України щодо конфлікту.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, перебуваючи у Москві 5 липня, представляє свою країну, а не Європейський Союз. Про це наголосив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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