Орбан зустрівся із Сі Цзіньпіном і назвав "умову миру" в Україні

Віктор Орбан назвав свою зустріч із Сі Цзіньпіном "історичною".

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Віктор Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном / Колаж: Главред, Фото: Оперативне командування "Захід", @PM_ViktorOrban

Під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт", - написав він у соцмережі Х.

Він також опублікував фотографію, на якій зафіксовано його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Подробиці візиту Орбана до Китаю

Як зазначив Орбан, для угорців важливо, щоб Китай сприяв миру в усьому світі, повідомляє Telex.

За його словами, наголосив, що угорці - миролюбний народ і вони прагнуть миру, рівноваги та гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи на боці війни".

"Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. У випадку з конфліктом у сусідніх з Угорщиною країнах ми також високо цінуємо вашу мирну ініціативу", - заявив Орбан.

При цьому він назвав зустріч із Сі Цзіньпіном історичною, на якій було досягнуто серйозних домовленостей і встановлено дружбу між двома народами на багато поколінь.

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Ініціативи Орбана про "припинення вогню" - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше стало відомо, про що говорили Зеленський і Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання. При цьому угорський прем'єр висунув дивну пропозицію про "припинення вогню".

Як повідомлялося раніше, Орбан прибув до Москви на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. При цьому Орбан подякував російському диктатору за "теплу зустріч". Представник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви в рамках "миротворчої місії".

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві жодним чином не представляє інтереси ЄС.

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