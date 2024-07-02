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До Києва з несподіваним візитом приїде Орбан - The Guardian

Анна Ярославська
2 липня 2024, 06:44
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Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.
Віктор Орбан
Віктор Орбан 2 липня приїде до Києва - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У вівторок, 2 липня, до Києва з несподіваним візитом приїде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише The Guardian із посиланням на джерела.

Повідомляється, що інформацію про візит Орбана в Україну підтвердили два джерела в Будапешті.

Зазначається, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

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"Передумовою зустрічі стало вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості були досягнуті. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", - сказав співрозмовник видання.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит, але інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

"Орбан буде тут завтра (2 липня, - ред.), якщо не буде змін в останню хвилину", - сказало джерело британського видання.

Як відомо, з 1 липня і до кінця поточного року Угорщина головує в Європейському Союзі і займатиметься організацією роботи Ради ЄС.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Угорщина блокувала питання України в ЄС

Раніше стало відомо, що представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу 29 травня блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин. Про це писав редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Джозвяк.

За його інформацією, Угорщина блокувала Україну через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні.

Пізніше ЗМІ писали про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів щодо членства України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

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