Європа сяде за стіл переговорів з Росією: фон дер Ляєн назвала формат

До переговорної команди увійдуть інституції ЄС і п'ять країн, а Києву пообіцяли максимальну підтримку.

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Урсула фон дер Ляєн та Олександр Стубб / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головне із заяви фон дер Ляєн:

Європа долучиться до переговорів з РФ у форматі E5+ЄС

ЄС обіцяє Україні максимальну підтримку, а Росії - тиск

Фон дер Ляєн подякувала Фінляндії за зусилля щодо миру

Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на країну-агресорку Росію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

За словами фон дер Ляєн, Європа тісно долучиться до цього процесу. Водночас Євросоюз забезпечуватиме максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію. Вона також подякувала Фінляндії за зусилля, спрямовані на завершення війни.

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"Європа тісно долучиться до цього процесу через формат E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію", - зазначила вона.

Окремо фон дер Ляєн і Стубб обговорили розширення ЄС напередодні форуму Євросоюзу з питань розширення, який відбудеться 16 листопада. Сторони погодилися, що більший і сильніший Союз зробить Європу багатшою та незалежнішою.

Хто представлятиме Європу на переговорах?

Склад європейської команди 13 листопада в Дубліні оголосив президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, до неї увійдуть інституції ЄС і п'ять найбільших країн Коаліції охочих, а гарантії безпеки обговорюватимуть у Коаліції разом із НАТО.

Про те, що Євросоюз не залишиться осторонь, фон дер Ляєн заявляла ще 9 листопада, напередодні раунду в Абу-Дабі, повідомляло Euronews.

"ЄС буде присутній поряд із нашими партнерами", - наголосила вона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді пояснив, чому для Східної Європи важливо мати власний голос за столом переговорів.

"Останнє, чого ми хочемо, - щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців", - сказав Сікорський.

Чому питання участі Європи загострилося?

Питання участі Європи в мирному процесі загострилося після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. Президент Володимир Зеленський закликав європейців до кінця листопада визначитися з представником на переговорах і наголосив, що Європа має брати в них участь на рівних.

Переговори в Абу-Дабі завершилися домовленістю про обмін полоненими. Проте, Росія відмовилася обговорювати припинення вогню, території, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Що таке Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Чи допоможе участь Європи в мирних переговорах тиснути на Росію?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи. Водночас, на його думку, європейці надто довго зосереджувалися на пошуку перемовника замість напрацювання жорсткої позиції.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Попри це, Огризко прогнозує, що після виборів у США співпраця Києва з європейськими партнерами лише посилиться.

"Так чи інакше після виборів у США співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою і практичнішою", - вважає він.

Мирні переговори щодо України - новини

Як повідомляв Главред, у столиці ОАЕ відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії. За інформацією ЗМІ, перший раунд переговорів в Абу-Дабі тривав понад чотири години. Після цього сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку, 11 листопада.

Перед зустріччю Київ окреслив свою позицію. Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Україна пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без територіальних поступок. Серед інших тем він назвав секторальне перемир'я в енергетиці та Чорному морі, а також підготовку зустрічі лідерів України, США та Росії.

Другий день переговорів тривав щонайменше дві години. За підсумками раунду в Абу-Дабі головною перешкодою залишилося територіальне питання. Давид Арахамія назвав раунд одним із найскладніших з 2022 року, а метою - перехід до багатостороннього формату з участю Європи.

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