Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Європа сяде за стіл переговорів з Росією: фон дер Ляєн назвала формат

Анна Ярославська
16 листопада 2026, 06:38
google news Підпишіться
на нас в Google
До переговорної команди увійдуть інституції ЄС і п'ять країн, а Києву пообіцяли максимальну підтримку.
Урсула фон дер Ляєн, Олександр Стубб
Урсула фон дер Ляєн та Олександр Стубб / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головне із заяви фон дер Ляєн:

  • Європа долучиться до переговорів з РФ у форматі E5+ЄС
  • ЄС обіцяє Україні максимальну підтримку, а Росії - тиск
  • Фон дер Ляєн подякувала Фінляндії за зусилля щодо миру

Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на країну-агресорку Росію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в X після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

За словами фон дер Ляєн, Європа тісно долучиться до цього процесу. Водночас Євросоюз забезпечуватиме максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію. Вона також подякувала Фінляндії за зусилля, спрямовані на завершення війни.

відео дня

"Європа тісно долучиться до цього процесу через формат E5 + ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію", - зазначила вона.

Окремо фон дер Ляєн і Стубб обговорили розширення ЄС напередодні форуму Євросоюзу з питань розширення, який відбудеться 16 листопада. Сторони погодилися, що більший і сильніший Союз зробить Європу багатшою та незалежнішою.

Скриншот

Хто представлятиме Європу на переговорах?

Склад європейської команди 13 листопада в Дубліні оголосив президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, до неї увійдуть інституції ЄС і п'ять найбільших країн Коаліції охочих, а гарантії безпеки обговорюватимуть у Коаліції разом із НАТО.

Про те, що Євросоюз не залишиться осторонь, фон дер Ляєн заявляла ще 9 листопада, напередодні раунду в Абу-Дабі, повідомляло Euronews.

"ЄС буде присутній поряд із нашими партнерами", - наголосила вона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді пояснив, чому для Східної Європи важливо мати власний голос за столом переговорів.

"Останнє, чого ми хочемо, - щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців", - сказав Сікорський.

Чому питання участі Європи загострилося?

Питання участі Європи в мирному процесі загострилося після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. Президент Володимир Зеленський закликав європейців до кінця листопада визначитися з представником на переговорах і наголосив, що Європа має брати в них участь на рівних.

Переговори в Абу-Дабі завершилися домовленістю про обмін полоненими. Проте, Росія відмовилася обговорювати припинення вогню, території, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Що таке Європейська комісія
Що таке Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Чи допоможе участь Європи в мирних переговорах тиснути на Росію?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи. Водночас, на його думку, європейці надто довго зосереджувалися на пошуку перемовника замість напрацювання жорсткої позиції.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Попри це, Огризко прогнозує, що після виборів у США співпраця Києва з європейськими партнерами лише посилиться.

"Так чи інакше після виборів у США співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою і практичнішою", - вважає він.

Мирні переговори щодо України - новини

Як повідомляв Главред, у столиці ОАЕ відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії. За інформацією ЗМІ, перший раунд переговорів в Абу-Дабі тривав понад чотири години. Після цього сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку, 11 листопада.

Перед зустріччю Київ окреслив свою позицію. Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Україна пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без територіальних поступок. Серед інших тем він назвав секторальне перемир'я в енергетиці та Чорному морі, а також підготовку зустрічі лідерів України, США та Росії.

Другий день переговорів тривав щонайменше дві години. За підсумками раунду в Абу-Дабі головною перешкодою залишилося територіальне питання. Давид Арахамія назвав раунд одним із найскладніших з 2022 року, а метою - перехід до багатостороннього формату з участю Європи.

Більше новин про мирні переговори:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйєн мирні переговори Олександр Стубб
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія завдала удару по житлових будинках у Дніпрі: є жертви, 10 осіб поранено

Росія завдала удару по житлових будинках у Дніпрі: є жертви, 10 осіб поранено

09:50Війна
Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

09:19Синоптик
США не підтримують Україну, а "топлять" її: у Макрона зробили жорстку заяву

США не підтримують Україну, а "топлять" її: у Макрона зробили жорстку заяву

09:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря 16 листопада: яким буде перший робочий день тижня

Магнітна буря 16 листопада: яким буде перший робочий день тижня

Пралка знову стане як нова: простий спосіб профілактики бруду та цвілі

Пралка знову стане як нова: простий спосіб профілактики бруду та цвілі

Полуниця віддячить щедрим урожаєм: 3 кроки, які треба зробити з кущами перед зимою

Полуниця віддячить щедрим урожаєм: 3 кроки, які треба зробити з кущами перед зимою

Навіщо класти апельсинові шкірки на батарею: ефективний бабусин секрет

Навіщо класти апельсинові шкірки на батарею: ефективний бабусин секрет

Кінчики листя коричневіють і засихають: що зробити з кімнатними рослинами взимку

Кінчики листя коричневіють і засихають: що зробити з кімнатними рослинами взимку

Останні новини

10:25

"Це моя дружина": син Сумської зробив зізнання про відому актрису

10:16

Росія запустила по Україні 158 дронів: ППО знешкодила більшість, але є влучання

09:51

"Отримав оберіг": Вітвіцька показала обличчя сина та важливу сімейну подіюВідео

09:50

Росія завдала удару по житлових будинках у Дніпрі: є жертви, 10 осіб пораненоФото

09:19

Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
09:16

США не підтримують Україну, а "топлять" її: у Макрона зробили жорстку заяву

09:07

Офісні "дракони": п‘ять звичок колег, які зводять з розуму, та як їх виправити

08:37

Дрони атаковали Кримський міст: бойова частина впала на праву арку, рух перекрито

08:15

Хоста навесні буде пишнішою: що потрібно зробити з кущем восени

Реклама
08:14

Москва заявила про атаку понад 600 дронів за 15 годин: що відомо про масований удар

08:10

Відставка Бортникова нагадує Путіну про смерть: Денисенко про тривладдя у ФСБПогляд

07:31

Трамп, Сі та Путін вперше зустрінуться втрьох: Китай підтвердив проведення саміту

07:08

Нічні вибухи і пожежа на нафтобазі: що відомо про атаку на Азов в РФ

06:38

Європа сяде за стіл переговорів з Росією: фон дер Ляєн назвала формат

05:31

На місці ймовірної стоянки Ноєвого ковчега виявили дивовижну знахідку

05:10

Час щасливих збігів: які китайські знаки зодіаку увійдуть у білу смугу

03:33

Навіщо ставити склянку води біля батареї: цікавий домашній трюк

02:36

Чисті рушники більше не пахнутимуть затхлістю: що треба зробити після прання

01:10

Таємниця з глибин космосу: астрономи виявили загадкове випромінювання

15 листопада, неділя
23:53

"Путін хоче все": генерал США запропонував несподіваний план завершення війни

Реклама
23:09

Ворог просунувся одразу у двох областях України: що відувається на фронті

22:42

Чому заборонено сушити одяг на батареях: експерти вказали на приховану небезпеку

22:22

Сотні дронів масовано атакували Росію: Москва опинилася серед головних цілей

22:06

Розвідка з’ясувала плани РФ: Зеленський попередив про загрозу нового удару

21:39

У спальні буде тепліше навіть без опалення: що варто змінити в кімнаті

21:14

Усть-Луга у вогні: супутники показали наслідки потужного удару по паливному хабу

21:09

Хрустка скоринка без зайвої олії: як приготувати свинячі відбивні по-новому

20:36

У Путіна "розбудився апетит", на переговорах він висунув нові ультиматуми — WP

19:58

Кавова гуща замість добрива: розкрито секрет пишного росту кімнатних квітівВідео

19:48

Українців попередили про нові відключення світла: як діятимуть графіки 16 листопада

19:10

Божевілля стало легітимною темою: Невзлін про новий ультиматум Путіна ЄвропіПогляд

19:03

"Серйозний виклик": розкрито головну небезпеку модернізованих Іскандерів РФ

18:31

У SpaceX пояснили обмеження Starshield для України: ЗМІ дізналися деталі

18:30

Естонія повністю закриває кордон із РФ: названо причину радикального рішення

18:03

Повний місяць 24 листопада: що він принесе кожному знаку зодіаку

18:01

Килим буде як новий: 4 домашні засоби, які впораються навіть зі старими плямами

17:55

Пралка знову стане як нова: простий спосіб профілактики бруду та цвіліВідео

17:47

"Напруження між силовими відомствами вже не можна приховувати": військовий Бабак про заяви генерала Дуки

17:05

Під ударом — найбільші НПЗ: у РФ серйозні проблеми через атаки ЗСУ

17:02

Чи врятують Київ пороми та понтони в разі ударів по мостах: "Флеш" назвав головну проблему

Реклама
16:35

Прожила століття і вразила всіх: кому дісталася величезна спадщина пенсіонерки

16:25

Руки в кишенях видають більше, ніж здається: що жест говорить про людину

16:20

Замість спалювання – цінне добриво: як використати опале листя восени

16:07

Потужні удари ЗСУ: уражено російський військовий аеродром та дронопорт РФ

15:47

Порівняв Путіна з підлітком і дорікнув Зеленському: Байден здивував заявою

15:37

Wi-Fi стане в рази швидшим без заміни роутера: достатньо переставити одну річ

15:20

Полуниця віддячить щедрим урожаєм: 3 кроки, які треба зробити з кущами перед зимою

15:13

Кінчики листя коричневіють і засихають: що зробити з кімнатними рослинами взимкуВідео

15:07

Російський удар спричинив масштабні знеструмлення у двох областях: де зникло світло

14:46

Що покласти поруч із хлібом, щоб він не черствів: простий трюк

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти