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"Перемовник" Орбан поїде до Трампа після зустрічі з Путіним і Сі - Bloomberg

Анна Ярославська
11 липня 2024, 10:01
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Візит Орбана до США посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.
Виктор Орбан, Дональд Трамп
Віктор Орбан 11 липня зустрінеться з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушить до Флориди на зустріч із ймовірним кандидатом на виборах США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зустріч політиків відбудеться через тиждень після спілкування Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Як пише Bloomberg, візит Орбана до США посилить побоювання, що угорський прем'єр виступає посередником між Путіним і Трампом.

Орбан вирушить до резиденції Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Його візит до Москви став центральною темою обговорення на зустрічі, де інші союзники пообіцяли надати Україні додаткову протиповітряну оборону.

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Як заявило одне з джерел Bloomberg, Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Ця людина описала візит радше як неформальну зустріч.

Bloomberg також пише, що Трамп і Путін демонстрували симпатію один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало двопартійну критику.

Лідер республіканців неодноразово заявляв, що, на його думку, він міг би переконати Путіна припинити війну проти України, якщо його оберуть на другий термін.

Візит Орбана до Москви і Пекіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на пресконференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

Під час візиту в Пекін прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

"Мирний план" Віктора Орбана

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

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