Трамп, Сі та Путін вперше зустрінуться втрьох: Китай підтвердив проведення саміту

Головне:
- Пекін підтвердив тристоронню зустріч лідерів США, КНР та Росії
- Саміт відбудеться 19 листопада в Шеньчжені
- Головною темою стане скорочення ядерних озброєнь
- Чи обговорюватимуть війну в Україні, поки що не уточнюють
Китай офіційно підтвердив перший в історії тристоронній саміт лідерів США, КНР і Росії. Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін зустрінуться 19 листопада в технологічному мегаполісі Шеньчжень. Порядок денний переговорів у Пекіні не розкрили, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.
Пріоритети американської сторони вже визначили у Вашингтоні. На брифінгу в Білому домі заявили, що в центрі розмови буде ядерне нерозповсюдження.
"Президент чітко дав зрозуміти, що, крім іншого, він обговорить скорочення ядерної зброї у світі. Президент Трамп вважає, що її поширення є дуже небезпечним", - заявила журналістам речниця Білого дому Олівія Уейлс.
Трамп вирушає у чотириденне турне Азією в понеділок, 16 листопада. Окрім Китаю, він відвідає Філіппіни. Разом із президентом до Китаю летить Ілон Маск, але на зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним його не буде.
Договір закінчився, арсенали зростають
Ще до офіційного підтвердження зустрічі в CNN припускали, що під час переговорів у кулуарах саміту АТЕС лідери трьох країн можуть зайнятися підготовкою угоди про контроль над ядерною зброєю. Тема загострилася після того, як у лютому закінчився термін дії останнього договору між США та Росією про ядерне роззброєння.
Тим часом Китай стрімко нарощує власний ядерний арсенал. Втім, офіційні особи не очікують швидкого прориву і стримано оцінюють шанси на нову угоду з ядерних питань. На їхню думку, переговори в Шеньчжені стануть лише відправною точкою.
Іран у списку тем, Україна - під питанням
Окрім ядерного блоку, лідери планують обговорити ситуацію навколо Ірану, повідомляють джерела. Чи будуть Трамп, Сі та Путін говорити про війну в Україні, поки що не уточнюється.
Навіщо Пекіну та Москві тристоронній саміт
Як писало на початку листопада індійське видання The Hindu, Трамп, перебуваючи в Китаї, заявляв про зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним для обговорення контролю над ядерною зброєю. Путін же зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва за столом переговорів.
Директорка китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь вважає, що Пекін ретельно зрежисує саміт.
"Я думаю, це відбудеться. Питання лише у форматі та змісті. Китай прагне створити потрібну картинку, але без зайвих витрат", - зазначила вона.
Колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США в адміністрації Барака Обами, а нині провідний експерт Інституту політики Азіатського товариства Денні Рассел переконаний, що ініціатива виходить від Москви.
"Президент Путін виграє від тристоронньої зустрічі найбільше, і росіяни, очевидно, є головними ініціаторами її проведення, що стало б для них дипломатичним успіхом", - вважає Рассел.
За його словами, Трампу, з його слабкістю до авторитарних сильних лідерів, така зустріч сподобалася б, хоча радники застерігають президента від обговорення України в такому форматі.
Сунь Юнь додає, що Росія, ймовірно, спробує зблизити позиції США та Китаю з точкою зору Москви щодо України, тому Пекіну доведеться стримувати російські маніпуляції. Водночас Китай не вступатиме в переговори щодо контролю над озброєнням, України чи Ірану, обмежившись стандартними дипломатичними фразами.
Найбільшим викликом для Пекіна експерт називає сприйняття цієї події у світі: саміт не повинен виглядати так, ніби три великі держави ділять світ.
Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна - новини
Як повідомляв Главред, Кремль анонсував окрему зустріч Путіна і Трампа на саміті АТЕС. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери продовжать обговорення війни в Україні під час двосторонніх переговорів. Також у Москві заявили, що триває узгодження порядку денного тристоронньої зустрічі РФ, КНР і США.
Тим часом у Європі побоюються несподіваних кроків з боку Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Дубліні закликав Трампа уникати сюрпризів щодо України на переговорах у Китаї. В ЄС не хочуть повторення сценарію зустрічі на Алясці.
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