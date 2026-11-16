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Трамп, Сі та Путін вперше зустрінуться втрьох: Китай підтвердив проведення саміту

Анна Ярославська
16 листопада 2026, 07:31
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Білий дім називає головною темою першої в історії зустрічі в такому форматі скорочення ядерних арсеналів. Чи обговорюватимуть війну в Україні - невідомо.
Трамп, Сі Цзіньпін, Путін
Саміт Трампа, Сі та Путіна відбудеться 19 листопада / Колаж: Главред, фото: Білий дім, сайт Кремля

Головне:

  • Пекін підтвердив тристоронню зустріч лідерів США, КНР та Росії
  • Саміт відбудеться 19 листопада в Шеньчжені
  • Головною темою стане скорочення ядерних озброєнь
  • Чи обговорюватимуть війну в Україні, поки що не уточнюють

Китай офіційно підтвердив перший в історії тристоронній саміт лідерів США, КНР і Росії. Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін зустрінуться 19 листопада в технологічному мегаполісі Шеньчжень. Порядок денний переговорів у Пекіні не розкрили, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

Пріоритети американської сторони вже визначили у Вашингтоні. На брифінгу в Білому домі заявили, що в центрі розмови буде ядерне нерозповсюдження.

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"Президент чітко дав зрозуміти, що, крім іншого, він обговорить скорочення ядерної зброї у світі. Президент Трамп вважає, що її поширення є дуже небезпечним", - заявила журналістам речниця Білого дому Олівія Уейлс.

Трамп вирушає у чотириденне турне Азією в понеділок, 16 листопада. Окрім Китаю, він відвідає Філіппіни. Разом із президентом до Китаю летить Ілон Маск, але на зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним його не буде.

Договір закінчився, арсенали зростають

Ще до офіційного підтвердження зустрічі в CNN припускали, що під час переговорів у кулуарах саміту АТЕС лідери трьох країн можуть зайнятися підготовкою угоди про контроль над ядерною зброєю. Тема загострилася після того, як у лютому закінчився термін дії останнього договору між США та Росією про ядерне роззброєння.

Тим часом Китай стрімко нарощує власний ядерний арсенал. Втім, офіційні особи не очікують швидкого прориву і стримано оцінюють шанси на нову угоду з ядерних питань. На їхню думку, переговори в Шеньчжені стануть лише відправною точкою.

Іран у списку тем, Україна - під питанням

Окрім ядерного блоку, лідери планують обговорити ситуацію навколо Ірану, повідомляють джерела. Чи будуть Трамп, Сі та Путін говорити про війну в Україні, поки що не уточнюється.

Навіщо Пекіну та Москві тристоронній саміт

Як писало на початку листопада індійське видання The Hindu, Трамп, перебуваючи в Китаї, заявляв про зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним для обговорення контролю над ядерною зброєю. Путін же зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва за столом переговорів.

Директорка китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь вважає, що Пекін ретельно зрежисує саміт.

"Я думаю, це відбудеться. Питання лише у форматі та змісті. Китай прагне створити потрібну картинку, але без зайвих витрат", - зазначила вона.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США в адміністрації Барака Обами, а нині провідний експерт Інституту політики Азіатського товариства Денні Рассел переконаний, що ініціатива виходить від Москви.

"Президент Путін виграє від тристоронньої зустрічі найбільше, і росіяни, очевидно, є головними ініціаторами її проведення, що стало б для них дипломатичним успіхом", - вважає Рассел.

За його словами, Трампу, з його слабкістю до авторитарних сильних лідерів, така зустріч сподобалася б, хоча радники застерігають президента від обговорення України в такому форматі.

Сунь Юнь додає, що Росія, ймовірно, спробує зблизити позиції США та Китаю з точкою зору Москви щодо України, тому Пекіну доведеться стримувати російські маніпуляції. Водночас Китай не вступатиме в переговори щодо контролю над озброєнням, України чи Ірану, обмежившись стандартними дипломатичними фразами.

Найбільшим викликом для Пекіна експерт називає сприйняття цієї події у світі: саміт не повинен виглядати так, ніби три великі держави ділять світ.

Трамп, Сі та Путін вперше зустрінуться втрьох: Китай підтвердив проведення саміту
​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна - новини

Як повідомляв Главред, Кремль анонсував окрему зустріч Путіна і Трампа на саміті АТЕС. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери продовжать обговорення війни в Україні під час двосторонніх переговорів. Також у Москві заявили, що триває узгодження порядку денного тристоронньої зустрічі РФ, КНР і США.

Тим часом у Європі побоюються несподіваних кроків з боку Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Дубліні закликав Трампа уникати сюрпризів щодо України на переговорах у Китаї. В ЄС не хочуть повторення сценарію зустрічі на Алясці.

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