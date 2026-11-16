"Це абсурд": Каллас рознесла вимоги Кремля та назвала головну умову для миру

Головна дипломатка Євросоюзу нагадала, що в Брюсселя є свої важелі тиску на Москву - санкції та заморожені російські активи.

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Каллас пояснила, як Європа змусить Кремль сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головне із заяви Каллас:

Вимоги Росії на переговорах Каллас назвала абсурдними

Спершу - припинення вогню, потім мирна угода

Важелі ЄС - санкції та заморожені активи

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас вважає абсурдними вимоги, які країна-агресорка Росія висуває Україні під час мирних переговорів. На її думку, першим завданням європейської переговорної команди має бути припинення вогню - ще до обговорення будь-яких вимог Кремля. Про це Каллас заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 16 листопада, повідомила Європейська правда.

Головна дипломатка Євросоюзу переконана, що переговорники мають вимагати від Москви тиші на фронті, перш ніж сідати за обговорення деталей.

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"Я не думаю, що російські вимоги є серйозними. Це абсурдні вимоги, які вони висунули. Тому, якщо це привід для продовження війни, щоб завдати якомога більше руйнувань, ми повинні наполягати на тому, щоб переговорна команда, якою б вона не була, домагалася припинення вогню", - заявила Каллас.

За її словами, лише після цього можна переходити до укладення мирної угоди.

"Припиніть це, і тоді ми зможемо сісти за стіл переговорів і домовитися про мирну угоду", - наголосила посадовиця.

Хто вестиме переговори від імені ЄС

Відповідаючи на запитання про склад європейської переговорної команди, Каллас зазначила, що це рішення ухвалювали лідери ЄС. Водночас вона продовжить працювати над змістовною частиною переговорів.

"Це вирішили лідери, тож це їхнє рішення. Але, як я вже казала, я щомісяця зустрічаюся з міністрами закордонних справ. У мене є експерти в Європейській службі зовнішніх дій, які знайомі з попередніми переговорами і є експертами з питань Росії. Тому я можу продовжувати працювати над змістом, щоб увага залишалася також на змісті переговорів", - сказала Кая Каллас.

Раніше Каллас висувала свою кандидатуру як єдиного європейського переговорника з Росією, посилаючись на повноваження представляти Євросоюз, визначені під час її призначення у 2024 році.

Які важелі тиску на Росію має Європа

Каллас також нагадала, що разом із міністрами закордонних справ країн ЄС підготувала перелік "максимальних вимог у відповідь на максимальні вимоги Росії". Зокрема, він передбачає виведення російських військ з усіх країн, де Росія зараз утримує свої війська.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що Брюсселю є чим підкріпити ці вимоги.

"У нас є важелі впливу - це наші санкції, це заморожені активи", - заявила вона.

За даними видання, 16 листопада Рада ЄС має внести до санкційних списків проти Росії 145 фізичних і юридичних осіб.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чи можливе перемир'я без сигналів від Росії

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду, говорячи про ідею енергетичного перемир'я, зазначив, що будь-яка тиша можлива лише за реальної готовності Москви зупинитися.

"Поки не буде сигналів із російського боку, вважати, що таке перемир’я працює, неможливо", - наголосив фахівець.

Експерт також звернув увагу, що домовленості про перемир'я потребують ретельного технічного опрацювання на рівні військових.

"Усе це має бути детально опрацьовано, причому навіть не стільки в політичній підгрупі, скільки у військовій", - пояснив Чаленко.

Чи посилює участь Європи позиції України на переговорах

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в коментарі Слово і Діло вважає, що зараз важливий не так формат участі європейців у переговорах, як те, щоб росіяни звикли до їхньої постійної присутності за столом.

"Неважливо навіть, який буде формат участі європейців у переговорах. Американці на це вже погодилися. Європейці вже в переговорах з американцями, ми бачимо це і в Осло. Зараз треба, щоб росіяни звикли до постійної участі європейців у цих переговорах", - зазначив він.

На думку політолога, ключове завдання для Європи - закріпити свою роль у переговорному процесі.

"Головне, щоб ця участь Європи в переговорах закріплювалася і була все більш і більш змістовною", - підсумував Фесенко.

Мирні переговори - новини

Як повідомляв Главред, на саміті Європейського політичного співтовариства в Дубліні лідери ЄС так і не домовилися про єдиного посланця для переговорів. Серед можливих кандидатур називали Антоніу Кошту, Каю Каллас та Олександра Стубба, а також формат E3. За даними AP, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні наполягала на єдиному посланцеві, а остаточне оформлення рішення очікують у грудні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом 15 листопада, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на країну-агресорку Росію.

Тим часом Москва висуває на переговорах нові умови. За даними Washington Post, Кремль вимагає скоротити військову присутність НАТО до рівня 1997 року. Також Росія наполягає, щоб Україна ніколи не вступала до Альянсу, а постачання західної зброї припинилися.

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що Росія прагне захопити якомога більше територій. Як один із варіантів він запропонував режим тиші вздовж лінії розмежування за зразком демілітаризованої зони. Після останнього раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Келлог налаштований обережно оптимістично.

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